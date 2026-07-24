Turunkan Skuad Utama, Shin Tae-yong Beber Target Persija Jakarta di Piala Presiden 2026

JawaPos.com - Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong membeberkan target di Piala Presiden 2026. Alih-alih memburu gelar, pelatih asal Korea Selatan itu lebih memprioritaskan agar tidak ada pemain yang cedera selama turnamen pramusim tersebut.

Sesuai jadwal, Piala Presiden 2026 mulai berlangsung pada 25 Juli hingga 6 Agustus mendatang. Persija Jakarta tampaknya akan menjadi salah satu sorotan dalam turnamen pramusim tersebut.

Sebab, tim berjulukkan Macan Kemayoran itu sangat gencar di bursa transfer dengan mendatangkan banyak pemain bintang. Ditambah, Persija Jakarta akan menurunkan tim utama dalam turnamen pramusim piala presiden tersebut.

Meski demikian, Shin Tae-yong tak punya target muluk-muluk untuk Persija Jakarta di Piala Presiden 2026. Fokus utamanya adalah menjaga kondisi anak asuhnya, karena tidak ingin ada pemain yang mengalami cedera menjelang bergulirnya Super League 2026/2027.

“Yang paling penting bagi para pemain adalah menghindari cedera. Kami harus benar-benar berhati-hati agar tidak ada pemain yang mengalami cedera,” kata Shin Tae-yong dalam keterangannya, dikutip Jumat (24/7).

Shin Tae-yong menegaskan Persija Jakarta akan tetap profesional dengan menampilkan performa terbaiknya. Tapi di sisi lain, dia juga tidak ingin memaksa anak asuhnya karena kondisi fisiknya dinilai belum optimal.

“Tentu saja, karena kami mengikuti turnamen ini, kami harus bersikap profesional dan berusaha meraih hasil terbaik,” tegas Shin Tae-yong.

“Kondisi fisik para pemain saat ini mungkin baru sekitar 50 hingga 60 persen. Jadi kami tidak akan memaksakan mereka, tetapi tetap berharap bisa mendapatkan hasil yang baik,” tambah dia.