Jurgen Klopp Resmi Jadi Pelatih Timnas Jerman, Dikontrak hingga 2030 dan Bidik Juara Piala Dunia

JawaPos.com - Rumor Jurgen Klopp menjadi pelatih Timnas Jerman bukan lagi hisapan jempol belaka. Federasi Sepak Bola Jerman (DFB) resmi menunjuk Klopp sebagai pelatih Der Panzer -julukan Timnas Jerman- yang baru.

Klopp mengisi kursi pelatih kepala Timnas Jerman yang kosong setelah Julian Naglesmann memutuskan mundur usai Piala Dunia 2026. Eks pelatih Liverpool itu diikat kontrak oleh DFB selama empat tahun lamanya.

“Jurgen Klopp resmi menjadi pelatih baru Timnas Jerman. Pelatih berusia 59 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi empat tahun di DFB Campus, Frankfurt, dan akan memimpin Timnas Jerman pada Piala Eropa 2028 serta Piala Dunia 2030,” tulis pernyataan resmi DFB dalam situs resminya, Jumat (24/7/2026).

Klopp akan dibantu oleh tiga asistennya dalam menukangi Timnas Jerman. Ketiga sosok itu adalah Peter Kawietz, Pepijn Lijnders, dan Sven Bender. Dua nama pertama sebelumnya pernah bekerja sama dengan Klopp saat masih menjabat sebagai pelatih Liverpool.

Reaksi Jurgen Klopp Klopp sangat antusias menjalani tugasnya bersama Timnas Jerman. Pelatih berusia 59 tahun itu akan membangun meracik skuad terbaiknya demi membawa Der Panzer kembali berjaya.

"Sekarang saya sangat antusias menjalani peran istimewa ini di sepak bola Jerman. Kami akan menjalaninya bersama dengan penuh kerendahan hati dan kesabaran, sambil membangun tim yang saling berjuang satu sama lain, menikmati permainan, dan mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat di seluruh negeri,” kata Klopp.

Alasan DFB Tunjuk Jurgen Klopp Presiden DFB, Bernd Neundorf, menyambut gembira kehadiran Klopp. Neundorf mengungkap bahwa eks pelatih Liverpool itu memang menjadi pilihan utama federasi setelah Nagelsmann mundur usai Timnas Jerman tersingkir di babak 32 besar Piala Dunia 2026.

"Tidak banyak orang yang mampu mewakili semangat, keaslian, dan kemampuan menginspirasi seperti Jürgen Klopp. Setelah Julian Nagelsmann mundur, Klopp langsung menjadi pilihan utama kami sebagai pelatih Timnas Jerman. Karena itu kami melakukan segala upaya untuk membawanya,” tutur Neundorf.

Agenda Jurgen Klopp Bersama Timnas Jerman Klopp akan memulai tugasnya bersama Timnas Jerman pada 15 Agustus 2026. Dalam empat tahun ke depan, juru taktik berusia 59 tahun akan melakoni agenda penting seperti UEFA Nations League 2026/2027, Piala Eropa 2028 dan Piala Dunia 2030.