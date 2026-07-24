Jurgen Klopp Resmi Jadi Pelatih Timnas Jerman, Dikontrak hingga 2030 dan Bidik Juara Piala Dunia

Pelatih Timnas Jerman, Jurgen Klopp. (Dok. DFB)
JawaPos.com - Rumor Jurgen Klopp menjadi pelatih Timnas Jerman bukan lagi hisapan jempol belaka. Federasi Sepak Bola Jerman (DFB) resmi menunjuk Klopp sebagai pelatih Der Panzer -julukan Timnas Jerman- yang baru.
Klopp mengisi kursi pelatih kepala Timnas Jerman yang kosong setelah Julian Naglesmann memutuskan mundur usai Piala Dunia 2026. Eks pelatih Liverpool itu diikat kontrak oleh DFB selama empat tahun lamanya.
“Jurgen Klopp resmi menjadi pelatih baru Timnas Jerman. Pelatih berusia 59 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi empat tahun di DFB Campus, Frankfurt, dan akan memimpin Timnas Jerman pada Piala Eropa 2028 serta Piala Dunia 2030,” tulis pernyataan resmi DFB dalam situs resminya, Jumat (24/7/2026).
Klopp akan dibantu oleh tiga asistennya dalam menukangi Timnas Jerman. Ketiga sosok itu adalah Peter Kawietz, Pepijn Lijnders, dan Sven Bender. Dua nama pertama sebelumnya pernah bekerja sama dengan Klopp saat masih menjabat sebagai pelatih Liverpool.
Klopp sangat antusias menjalani tugasnya bersama Timnas Jerman. Pelatih berusia 59 tahun itu akan membangun meracik skuad terbaiknya demi membawa Der Panzer kembali berjaya.
"Sekarang saya sangat antusias menjalani peran istimewa ini di sepak bola Jerman. Kami akan menjalaninya bersama dengan penuh kerendahan hati dan kesabaran, sambil membangun tim yang saling berjuang satu sama lain, menikmati permainan, dan mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat di seluruh negeri,” kata Klopp.
Presiden DFB, Bernd Neundorf, menyambut gembira kehadiran Klopp. Neundorf mengungkap bahwa eks pelatih Liverpool itu memang menjadi pilihan utama federasi setelah Nagelsmann mundur usai Timnas Jerman tersingkir di babak 32 besar Piala Dunia 2026.
"Tidak banyak orang yang mampu mewakili semangat, keaslian, dan kemampuan menginspirasi seperti Jürgen Klopp. Setelah Julian Nagelsmann mundur, Klopp langsung menjadi pilihan utama kami sebagai pelatih Timnas Jerman. Karena itu kami melakukan segala upaya untuk membawanya,” tutur Neundorf.
Klopp akan memulai tugasnya bersama Timnas Jerman pada 15 Agustus 2026. Dalam empat tahun ke depan, juru taktik berusia 59 tahun akan melakoni agenda penting seperti UEFA Nations League 2026/2027, Piala Eropa 2028 dan Piala Dunia 2030.
UEFA Nations League 2026/2026 akan menjadi agenda pertamanya bersama Timnas Jerman. Di ajang tersebut, tergabung dalam Grup A2 bersama Belanda, Serbia, dan Yunani.
Sah! Nathalie Holscher Resmi Dinikahi Aripat, Maskawinnya Berupa Uang Rp 2.272.026
Eks Bek Persib dan Persija Erik Setiawan Jadi Perbincangan Setelah Tuduhan Mantan Istrinya Viral
Menurut Psikologi, Orang yang Tidak Pernah Mengunggah Foto Dirinya di Media Sosial Kerap Kali Memiliki 8 Sifat Mengejutkan Ini
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Mentan Amran Terbang ke Jatim Pukul 06.00 WIB, Borong Inovasi ITS: Benih Jagung, Traktor Amfibi, hingga Alat Panjat Kelapa
Roberto Carlos Ungkap Tiga Pemain Terbaik Sepanjang Masa, Lionel Messi dan Pele Tak Masuk!
2 Alasan Vicky Prasetyo Belum Menjenguk Fangfang yang Sudah Melahirkan Buah Hatinya
Komentar Pedas Zlatan Ibrahimovic di Piala Dunia 2026 Bikin Heboh, Ini Deretan Frasa Ikoniknya
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Mediasi Ruben Onsu dan Sarwendah Digelar Tertutup, Ini yang Terjadi di Dalam Ruangan