Modal Penting Timnas Indonesia Jelang Tampil di Piala AFF 2026, Kerangka Tim Mulai Terlihat

JawaPos.com – Timnas Indonesia terus mematangkan persiapan jelang berlaga di ASEAN Championship 2026 atau Piala AFF 2026. Tim asuhan John Herdman itu akan menjalani pertandingan pertamanya pada Senin (27/7).

Timnas Merah Putih tergabung di grup A pada turnamen sepak bola terbesar di Asia Tenggara itu. Indonesia bersaing dengan juara bertahan Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste.

Jelang laga perdana lawan Kamboja pada Senin (27/7) di Stadion Pakansari Bogor, Indonesia pun menguji kesiapan timnya. Pada Rabu (22/7) malam di Bali United Training Center, Gianyar, timnas Indonesia menang dengan skor 3-0 atas Bali United dalam laga uji coba. Dikutip dari situs resmi timnas, tiga gol Indonesia disumbangkan oleh Marc Klok, Dony Tri Pamungkas, dan Mitchell Baker.

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Pertandingan ini menjadi kesempatan berharga bagi para pemain Garuda untuk unjuk gigi. Sebab laga ini menjadi salah satu tolok ukur finalisasi tim.

Sejak menjalani pemusatan latihan di Bali pada awal bulan ini, pelatih timnas Indonesia John Herdman memanggil 50 nama. Dari 50 nama itu akan dikerucutkan menjadi 26 nama saja.

Dikutip dari situs resmi timnas usai pertandingan, pelatih Indonesia John Herdman memberikan evaluasi positif terhadap performa timnya. Herdman menekankan bahwa pertandingan ini telah mencapai target penting dalam persiapan tim menjelang kompetisi resmi.

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“Tadi merupakan penampilan tim yang sangat kuat. Kami bisa memberikan menit bermain yang berharga kepada setiap pemain, dan itu merupakan salah satu target penting bagi kami,” ungkap Herdman dikutip dari situs timnas.

Eks pelatih timnas Kanada itu juga memberikan apresiasi soal skema timnya yang sudah sesuai harapannya. Herdman pun tinggal menghitung hari untuk membuat keputusan final soal skuad utamanya.