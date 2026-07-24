Bernardo Tavares Sebut Piala Presiden 2026 Jadi Ajang Bangun Kerangka Tim jelasng Super League Bergulir

JawaPos.com - Persebaya Surabaya menjadikan Piala 2026 sebagai bagian dari proses membangun fondasi tim menjelang kompetisi Super League 2026/2027 dengan memanfaatkan setiap pertandingan untuk mengasah permainan, memperkuat chemistry, dan mengukur kesiapan skuad.

"Kami ingin memenangkan setiap pertandingan, tetapi kami juga harus realistis melihat kondisi tim yang masih dalam proses pembentukan," kata Pelatih Persebaya Bernardo Tavares di Surabaya, Jumat.

Ia menjelaskan, Persebaya yang tergabung di Grup B bersama Persija Jakarta, PSMS Medan, dan Port FC akan membuka perjalanan di turnamen pramusim itu dengan menghadapi Persija Jakarta di Stadion Gelora Bung Tomo, Minggu (26/7) malam.

Menurut Tavares, padatnya jadwal pertandingan membuat tim pelatih harus cermat mengatur kondisi fisik termasuk rotasi pemain.

Oleh karena itu, kata dia, aturan delapan pergantian pemain akan dimanfaatkan untuk melakukan rotasi sekaligus memberi kesempatan kepada seluruh anggota skuad menunjukkan kemampuannya dalam situasi pertandingan.

Ia menilai, pertandingan tersebut harusnya menjadi sarana terbaik untuk melihat komunikasi antarpemain, pemahaman terhadap peran masing-masing, serta kemampuan beradaptasi para rekrutan anyar yang baru pertama kali tampil di kompetisi sepak bola Indonesia.

"Kami ingin melihat kemampuan seluruh pemain. Ada beberapa pemain yang baru pertama kali tampil di Indonesia sehingga mereka membutuhkan waktu untuk membangun chemistry," ucapnya.