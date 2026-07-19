Bek Brasil Leo Silva Tinggalkan Bhayangkara Presisi Lampung FC, Begini Isi Pesan Perpisahannya

JawaPos.com - Kebersamaan Leo Silva dengan Bhayangkara FC resmi berakhir. Bek asal Brasil itu mengumumkan perpisahannya melalui unggahan di akun Instagram pribadinya setelah menghabiskan dua musim bersama klub berjuluk The Guardian.

Dalam unggahan tersebut, Leo Silva membagikan sebuah desain grafis dirinya mengenakan seragam Bhayangkara FC dengan tulisan Thank you, Bhayangkara! Momen itu sekaligus menjadi penanda berakhirnya perjalanan sang pemain bersama tim yang telah ia bela selama dua musim terakhir.

Melalui keterangan unggahan, Leo Silva mengungkapkan rasa syukur atas pengalaman yang didapat selama berada di Bhayangkara FC. Dia menyebut dua tahun terakhir menjadi perjalanan yang sangat berkesan, baik di dalam maupun di luar lapangan.

"Terima kasih banyak Bhayangkara FC! Apa yang kita alami selama dua tahun ini sangat luar biasa. Menjadi sebuah kehormatan bisa bermain dan menghabiskan waktu bersama orang-orang yang spesial. Saya mendoakan agar tim ini sukses di masa depan," tulis Leo Silva.

Pesan tersebut langsung mendapat respons positif dari rekan-rekan setim serta para pendukung Bhayangkara FC. Banyak yang mengucapkan terima kasih atas dedikasi yang telah diberikan bek berusia matang itu selama memperkuat lini belakang tim.

Salah satu komentar datang dari Frengky Missa. Pemain yang juga menjadi rekan setim Leo Silva itu menuliskan pesan singkat namun penuh kehangatan.

"See u soon leoo," tulis Frengky Missa di kolom komentar, yang kemudian memunculkan beragam spekulasi dari warganet mengenai kemungkinan keduanya kembali bertemu di klub lain pada masa mendatang.

Selama berseragam Bhayangkara FC, Leo Silva dikenal sebagai salah satu pemain yang cukup konsisten di sektor pertahanan. Pengalamannya membantu tim menjaga keseimbangan lini belakang membuatnya menjadi sosok yang diandalkan dalam berbagai pertandingan penting.