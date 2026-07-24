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Andre Rizal Hanafi
Jumat, 24 Juli 2026 | 15.41 WIB

Ronaldo Nazario Ungkap Alasan Spanyol Jauh Lebih Kuat dari Argentina di Final Piala Dunia 2026

Ronaldo Nazario. (Clash of Legends 2026) - Image

Ronaldo Nazario. (Clash of Legends 2026)

JawaPos.com - Ronaldo Nazario memberikan pandangan mengenai perbedaan kualitas antara Timnas Spanyol dan Argentina setelah kedua negara bertemu di final Piala Dunia 2026. Legenda sepak bola Brasil itu menilai La Furia Roja tampil jauh lebih superior dibandingkan La Albiceleste sepanjang pertandingan.

Pernyataan tersebut disampaikan Ronaldo melalui kanal TikTok pribadi. Menurut mantan penyerang Real Madrid dan Barcelona itu, Spanyol menunjukkan kualitas sebagai sebuah tim yang matang, sementara Argentina terlalu bergantung pada kemampuan individu.

Ronaldo mengatakan kehadiran Lionel Messi memang mampu memberikan perbedaan dalam situasi tertentu. Namun, menurutnya, satu pemain hebat tidak cukup untuk membawa sebuah negara menjadi juara dunia jika tidak didukung kolektivitas tim yang kuat.

"Perbedaan kualitas antara Spanyol dan Argentina sangat besar. Bahkan dengan kehadiran Messi, mereka tetap tidak mampu mengimbangi Spanyol," ujar Ronaldo.

Dia menambahkan bahwa pemain bertalenta memang bisa menentukan hasil sebuah pertandingan. Akan tetapi, untuk memenangkan turnamen sebesar Piala Dunia dibutuhkan kekompakan dan identitas permainan yang jelas seperti yang dimiliki Spanyol.

"Seorang pemain berbakat bisa memenangkan sebuah pertandingan, tetapi untuk menjuarai Piala Dunia, Anda membutuhkan kekuatan sebuah tim seperti yang dimiliki Spanyol," lanjut dia.

Dalam penilaiannya, Ronaldo juga menyoroti gaya bermain kedua tim. Dia menilai Argentina selama ini lebih dikenal karena semangat juang dan mentalitas bertanding yang tinggi dibandingkan permainan atraktif.

Sebaliknya, Spanyol dinilai memiliki filosofi bermain yang konsisten. Tim asuhan mereka mampu mendominasi penguasaan bola, mengalirkan umpan-umpan pendek dengan rapi, dan mengontrol ritme pertandingan sejak menit awal hingga laga berakhir.

"Argentina tidak pernah memainkan sepak bola yang indah; mereka hanya bertanding dengan semangat juang yang luar biasa. Spanyol memiliki DNA permainan yang jelas dan memainkan sepak bola yang indah," kata Ronaldo.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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