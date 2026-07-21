Rating Pemain Timnas Spanyol vs Argentina: Ferran Torres Jadi Penentu, Lionel Messi Berhasil Dijinakkan

Dani Olmo mencium trofi Piala Dunia. (Dok. Dani Olmo)
JawaPos.com - Timnas Spanyol akhirnya mengakhiri penantian 16 tahun untuk kembali menjadi juara dunia setelah menaklukkan Argentina 1-0. Gol Ferran Torres pada babak perpanjangan waktu memastikan kemenangan Spanyol di final Piala Dunia 2026.
La Roja (timnas Spanyol) tampil dominan hampir sepanjang pertandingan dan membatasi Argentina yang nyaris tak mampu menciptakan peluang berbahaya. Ferran Torres menjadi pembeda lewat gol penentu, sementara Lionel Messi tampil jauh di bawah performa terbaiknya setelah berhasil diredam lini belakang Spanyol.
Melansir Sky Sports, berikut rating para pemain dari kedua tim.
Baca Juga:Usai Ujicoba Melawan Persebaya, Fariz Julinar Maurisal Berikan Motivasi untuk Skuad PSIS Semarang
Unai Simón – 5
Nyaris tidak mendapat pekerjaan sepanjang laga karena Argentina baru mampu mengancam pada menit-menit akhir. Menghabiskan sebagian besar pertandingan sebagai penonton sebelum akhirnya mengangkat trofi juara dunia.
Pedro Porro – 8
Aktif membantu serangan dari sisi kanan dan terus merepotkan pertahanan Argentina. Umpan silangnya menjadi awal terciptanya gol kemenangan Spanyol.
Pau Cubarsí – 6
Bermain tenang dan dewasa di laga sebesar final Piala Dunia. Jarang melakukan kesalahan dan sukses menjaga lini belakang tetap solid. Menutup turnamen dengan status juara dunia sekaligus Pemain Muda Terbaik.
Aymeric Laporte – 6
Hampir tak mendapat tekanan berarti dari lini depan Argentina. Sempat memperoleh peluang lewat sundulan, tetapi gagal mengarah tepat ke gawang.
Marc Cucurella – 7
Kembali menunjukkan performa konsisten di sektor kiri. Rajin membantu serangan sekaligus disiplin bertahan sepanjang pertandingan.
Rodri – 7
Menjadi pengatur tempo permainan Spanyol. Kehadirannya membuat lini tengah La Roja sepenuhnya dikuasai sebelum ditarik keluar pada babak tambahan.
Presiden Prabowo Hadiri Panen Raya TNI: Hari Ini Saya Bahagia
Taruhan 3 Hektar Kebun Sawit Rp 420 Juta demi Final Spanyol vs Argentina Viral, Vincent jadi Saksi
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Jadwal dan Link Live Streaming Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang Hari Ini, Kick-off 15.30 WIB di Gelora Bung Tomo
Resmi! Daftar Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang, Alex Martins Starter, Ramadhan Sananta Cadangan
Atlet Golf Putri Indonesia Diduga Diculik, Sedang Rayakan Ultah Nenek di Restoran Tiba-tiba Disergap 5 Pria
PWI Pusat Sesalkan Pernyataan Hotman Paris, Minta Hormati Martabat Wartawan dan Kemerdekaan Pers
Prediksi Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang: Alex Martins Jadi Mesin Gol Baru Green Force
Prediksi Skor Spanyol vs Argentina di Final Piala Dunia 2026: La Roja Siap Gagalkan Mimpi Indah Lionel Messi Cs
Jude Bellingham dan Harry Kane Cadangan! Ini Susunan Pemain Prancis vs Inggris di Perebutan Peringkat Ketiga Piala Dunia 2026