Rating Pemain Timnas Spanyol vs Argentina: Ferran Torres Jadi Penentu, Lionel Messi Berhasil Dijinakkan

JawaPos.com - Timnas Spanyol akhirnya mengakhiri penantian 16 tahun untuk kembali menjadi juara dunia setelah menaklukkan Argentina 1-0. Gol Ferran Torres pada babak perpanjangan waktu memastikan kemenangan Spanyol di final Piala Dunia 2026.

La Roja (timnas Spanyol) tampil dominan hampir sepanjang pertandingan dan membatasi Argentina yang nyaris tak mampu menciptakan peluang berbahaya. Ferran Torres menjadi pembeda lewat gol penentu, sementara Lionel Messi tampil jauh di bawah performa terbaiknya setelah berhasil diredam lini belakang Spanyol.

Melansir Sky Sports, berikut rating para pemain dari kedua tim.

Rating pemain Spanyol Unai Simón – 5

Nyaris tidak mendapat pekerjaan sepanjang laga karena Argentina baru mampu mengancam pada menit-menit akhir. Menghabiskan sebagian besar pertandingan sebagai penonton sebelum akhirnya mengangkat trofi juara dunia.

Pedro Porro – 8

Aktif membantu serangan dari sisi kanan dan terus merepotkan pertahanan Argentina. Umpan silangnya menjadi awal terciptanya gol kemenangan Spanyol.

Pau Cubarsí – 6

Bermain tenang dan dewasa di laga sebesar final Piala Dunia. Jarang melakukan kesalahan dan sukses menjaga lini belakang tetap solid. Menutup turnamen dengan status juara dunia sekaligus Pemain Muda Terbaik.

Aymeric Laporte – 6

Hampir tak mendapat tekanan berarti dari lini depan Argentina. Sempat memperoleh peluang lewat sundulan, tetapi gagal mengarah tepat ke gawang.

Marc Cucurella – 7

Kembali menunjukkan performa konsisten di sektor kiri. Rajin membantu serangan sekaligus disiplin bertahan sepanjang pertandingan.