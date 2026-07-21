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Muhammad Imaduddin Suria Saputra
Rabu, 22 Juli 2026 | 01.59 WIB

Ranking FIFA Terbaru: Timnas Spanyol Kembali ke Puncak Setelah Piala Dunia 2026

Norwegia menjadi negara dengan lonjakan terbesar pada ranking FIFA terbaru setelah Piala Dunia 2026. (instagram.com/@herrelandslaget) - Image

Norwegia menjadi negara dengan lonjakan terbesar pada ranking FIFA terbaru setelah Piala Dunia 2026. (instagram.com/@herrelandslaget)

JawaPos.com -  Ranking FIFA tim nasional terbaru dirilis setelah Piala Dunia 2026 berakhir. Perubahan signifikan pada daftar peringkat terjadi di beberapa negara pasca penampilan mereka di turnamen akbar empat tahunan ini. 

Pada ranking FIFA terbaru setelah Piala Dunia 2026, timnas Spanyol resmi kembali ke posisi pertama dengan 1.995,88 poin, menggusur Argentina yang kini mengoleksi 1970,37 poin. Hasil tersebut terjadi tak lepas dari kemenangan La Roja atas La Albiceleste di laga final. 

Negara peraih medali perunggu di Piala Dunia 2026, Inggris masih bertahan di ranking empat dengan 1.922,83 poin, tertinggal 26,15 poin dari Prancis yang menempati ranking tiga.

Norwegia menjadi negara dengan lonjakan ranking terbesar setelah Piala Dunia 2026 setelah penampilan gemilang di fase grup dan sukses lolos hingga perempat final. Poin terbesar Erling Haaland dan rekan didapat ketika menaklukkan Brasil di 16 besar, yang pada awal turnamen menempati ranking kelima FIFA.

Tunisia menjadi tim dengan penurunan terbesar yakni 12 anak tangga. Kegagalan meraih poin di Grup F menjadi sebab sang wakil Afrika kini menempati ranking 57 FIFA.

Sementara itu dari para tuan rumah Piala Dunia 2026, Meksiko meraih kenaikan tertinggi sebanyak empat peringkat dan kini bercokol di ranking 10 besar. 

Ranking FIFA Terbaru Setelah Piala Dunia 2026 Khusus Peserta Turnamen

Spanyol (1)

Argentina (2)

Prancis (3)

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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