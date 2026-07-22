Kalah Dramatis dari Timnas Spanyol, Gestur Pemain Argentina di Podium Piala Dunia 2026 Picu Kritik

Argentina jadi sorotan setelah gestur di podium usai kalah dramatis dari Spanyol di Piala Dunia 2026. (Istimewa)
JawaPos.com - Final Piala Dunia 2026 tidak hanya dikenang karena kemenangan dramatis timnas Spanyol atas Argentina. Seusai laga yang berlangsung di MetLife Stadium, East Rutherford, Amerika Serikat, Minggu (19/7), perhatian publik juga tertuju pada sikap sejumlah pemain Argentina saat prosesi pengangkatan trofi juara.
Timnas Spanyol memastikan gelar juara dunia setelah mengalahkan Argentina dengan skor tipis 1-0 melalui babak perpanjangan waktu. Gol semata wayang Ferran Torres pada menit ke-106 memupus harapan Albiceleste untuk mempertahankan gelar piala dunia yang mereka raih empat tahun sebelumnya.
Namun, setelah peluit panjang dibunyikan, sorotan justru bergeser ke podium penyerahan trofi. Saat para pemain Spanyol bersiap merayakan gelar juara dunia, beberapa pemain Argentina terlihat berdiri membelakangi podium.
Baca Juga:Rating Pemain Timnas Spanyol vs Argentina: Ferran Torres Jadi Penentu, Lionel Messi Berhasil Dijinakkan
Mereka menundukkan kepala dan tidak menyaksikan momen ketika trofi Piala Dunia diangkat oleh skuad La Roja. Cuplikan tersebut dengan cepat beredar di media sosial dan memunculkan beragam tanggapan. Banyak yang menganggap tindakan itu sebagai bentuk kurangnya sportivitas terhadap tim juara.
Padahal, beberapa saat sebelumnya, para pemain Spanyol menunjukkan sikap berbeda. Mereka memberikan penghormatan kepada Argentina ketika Lionel Messi dan rekan-rekannya berjalan menuju podium untuk menerima medali sebagai runner-up.
Hingga kini belum ada penjelasan resmi dari Federasi Sepak Bola Argentina maupun para pemain terkait alasan mereka membelakangi podium. Meski begitu, banyak pihak menilai tindakan tersebut lebih dipengaruhi oleh rasa kecewa yang mendalam daripada sebuah bentuk protes.
Baca Juga:Usai Ujicoba Melawan Persebaya, Fariz Julinar Maurisal Berikan Motivasi untuk Skuad PSIS Semarang
Kekalahan itu memang terasa sangat menyakitkan bagi Argentina. Tim asuhan Lionel Scaloni tampil kompetitif sepanjang pertandingan dan nyaris membawa laga hingga adu penalti. Namun, gol Ferran Torres di babak tambahan waktu mengubah segalanya.
Bagi Lionel Messi, hasil tersebut juga memiliki makna emosional tersendiri. Kapten Argentina yang kini berusia 39 tahun tampak tidak mampu menyembunyikan kesedihannya usai pertandingan berakhir. Banyak yang meyakini final ini menjadi penampilan terakhirnya di ajang Piala Dunia.
Sepanjang turnamen, Argentina menunjukkan performa yang mengesankan. Mereka berhasil menembus final setelah melewati sejumlah laga sulit, termasuk menyingkirkan Inggris lewat kemenangan dramatis di babak semifinal.
Menurut Psikologi, Orang yang Tidak Pernah Mengunggah Foto Dirinya di Media Sosial Kerap Kali Memiliki 8 Sifat Mengejutkan Ini
Taruhan 3 Hektar Kebun Sawit Rp 420 Juta demi Final Spanyol vs Argentina Viral, Vincent jadi Saksi
Sarwendah Dikabarkan Hengkang dari Rumah Cilandak, Begini Komentar Pihak Ruben Onsu
Eks Bek Persib dan Persija Erik Setiawan Jadi Perbincangan Setelah Tuduhan Mantan Istrinya Viral
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Atlet Golf Putri Indonesia Diduga Diculik, Sedang Rayakan Ultah Nenek di Restoran Tiba-tiba Disergap 5 Pria
Menlu Iran Ungkap Dugaan Kebocoran Intelijen di Jantung Kekuasaan, Serangan yang Tewaskan Khamenei Dinilai Sudah Diketahui Musuh
Hotman Paris Sampaikan Permintaan Maaf usai Diduga Hina Wartawan "Lu punya otak enggak sih?"
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Polisi Periksa Saksi dan CCTV, Ungkap Dugaan Penculikan Atlet Golf Putri Indonesia Jesslyn Wijaya