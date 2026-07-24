Persela Lamongan Resmi Memperkenalkan Octagon Sebagai Apparel Resmi, Langkah Baru Menuju Kemandirian Finansial Klub

JawaPos.com - Persela Lamongan resmi memperkenalkan Octagon sebagai official apparel yang akan menyediakan seluruh perlengkapan tim untuk menghadapi kompetisi Pegadaian Championship 2026-2027.

Kerja sama ini sekaligus menjadi bagian dari langkah klub dalam memperkuat identitas sekaligus membangun sumber pendapatan baru melalui sektor merchandise. Peluncuran kolaborasi tersebut digelar di Stadion Surajaya, Lamongan, Minggu (19/7), bersamaan dengan pengenalan training kit atau seragam latihan yang akan dikenakan para pemain selama masa persiapan musim baru.

Melalui akun Instagram resmi @perselafc, manajemen Persela menjelaskan bahwa kerja sama dengan Octagon bukan sekadar pergantian apparel. Klub juga membentuk Octagon sebagai anak perusahaan yang akan berfokus mengembangkan bisnis merchandise resmi Persela.

"Hari ini menjadi langkah baru bagi Persela. Sebagai bentuk komitmen untuk terus berkembang, Persela resmi menunjuk Octagon sebagai anak perusahaan yang akan fokus mendalami merchandise sekaligus menjadi official apparel Persela. Langkah ini diharapkan menjadi revenue streams bagi Persela," tulis Persela dalam unggahan resmi.

Langkah tersebut menunjukkan keseriusan Persela untuk tidak hanya mengandalkan pemasukan dari kompetisi maupun sponsor. Klub berjuluk Laskar Joko Tingkir itu mulai mengembangkan lini bisnis yang diharapkan mampu memberikan pemasukan berkelanjutan melalui penjualan produk resmi kepada para suporter.

Dalam proses pengembangan apparel, Octagon menggandeng Fajar Yerusalem, salah satu desainer apparel olahraga yang cukup dikenal di Indonesia. Dia dipercaya merancang seluruh jersey pertandingan, apparel latihan, hingga berbagai perlengkapan resmi yang akan digunakan Persela sepanjang musim.

Kehadiran Fajar diharapkan mampu menghadirkan desain yang tidak hanya nyaman digunakan pemain di lapangan, tetapi juga menarik bagi para pendukung yang ingin mengoleksi jersey resmi klub. Untuk tahap awal, Persela memperkenalkan training kit sebagai bagian dari identitas baru tim menyambut musim kompetisi.

Sementara itu, peluncuran jersey utama untuk pertandingan diperkirakan akan dilakukan dalam waktu dekat sebelum Pegadaian Championship 2026-2027 resmi dimulai. Kolaborasi dengan brand lokal juga menjadi sinyal bahwa Persela ingin mendukung perkembangan industri olahraga dalam negeri.