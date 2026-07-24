Baru 16 Tahun! Debut Dava Yunna di Tim Senior Persebaya Surabaya Jadi Awal Lahirnya Bintang Baru

JawaPos.com - Pemain muda Persebaya Surabaya Dava Yunna Adi Putra mencatatkan debut bersama tim senior saat menghadapi PSIS Semarang pada laga 99th Anniversary Game di Stadion Gelora Bung Tomo, Minggu (19/7).

Kesempatan Dava Yunna tampil di usia 16 tahun menjadi tonggak penting dalam perjalanan karir salah satu talenta terbaik akademi Green Force Persebaya Surabaya yang kini mulai menembus level profesional.

Debut Impian yang Akhirnya Menjadi Kenyataan Pertandingan yang berakhir imbang 2-2 melawan PSIS Semarang akan selalu dikenang Dava Yunna Adi Putra. Di usia yang baru menginjak 16 tahun, dia akhirnya merasakan atmosfer pertandingan bersama tim senior Persebaya Surabaya di hadapan ribuan Bonek dan Bonita.

Dava masuk pada menit ke-86 menggantikan rekannya di babak kedua. Meski hanya mendapatkan waktu bermain beberapa menit, kesempatan itu menjadi hadiah atas kerja keras yang telah ia jalani selama bertahun-tahun di jalur pembinaan Green Force.

Pemain kelahiran 20 April 2009 tersebut mengaku momen debutnya merupakan impian yang telah dipupuk sejak kecil. Kini, mimpi mengenakan seragam tim senior Persebaya Surabaya akhirnya terwujud di Stadion Gelora Bung Tomo, stadion yang selama ini hanya bisa ia saksikan dari tribun maupun layar televisi.

"Saya sangat senang dan bersyukur bisa mendapatkan kesempatan debut bersama tim senior Persebaya. Ini menjadi momen yang sangat berharga bagi saya karena sejak kecil saya bermimpi bisa bermain untuk Persebaya," ungkap Dava dikutip dari laman resmi Persebaya.id, Jumat (24/7).

“Apalagi bisa merasakannya di hadapan ribuan Bonek dan Bonita, tentu menjadi pengalaman yang tidak akan saya lupakan," imbuh dia.

Perjalanan Panjang dari Liga Persebaya hingga Tim Senior Kesempatan tampil bersama skuad utama tidak datang secara instan. Dava mengawali perjalanan sepak bolanya melalui kompetisi Liga Persebaya bersama Bintang Angkasa sebelum bergabung ke sistem pembinaan Persebaya Surabaya.