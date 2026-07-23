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Moch. Rizky Pratama Putra
Kamis, 23 Juli 2026 | 18.03 WIB

Begini Cara Persebaya Academy Menjaga Mimpi Anak Tetap Hidup, Bukan Sekadar Mengejar Juara

Siswa Persebaya Academy saat mengikuti trial perdana di Lapangan Thor Surabaya. Persebaya Academy yang mengutamakan karakter, proses belajar, dan kebahagiaan bermain pada momen Hari Anak Nasional 2026. (Persebaya) - Image

Siswa Persebaya Academy saat mengikuti trial perdana di Lapangan Thor Surabaya. Persebaya Academy yang mengutamakan karakter, proses belajar, dan kebahagiaan bermain pada momen Hari Anak Nasional 2026. (Persebaya)

JawaPos.com — Hari Anak Nasional 2026 menjadi momentum Persebaya Academy menegaskan komitmennya membangun masa depan anak melalui sepak bola dengan mengutamakan proses, karakter, dan kebahagiaan bermain.

Sejalan dengan tema Hari Anak Nasional ke-42, "Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan", akademi Green Force menempatkan perkembangan anak sebagai prioritas utama, bukan sekadar hasil pertandingan.

Mengapa Persebaya Academy Tidak Menjadikan Skor Sebagai Tolok Ukur?

Persebaya Academy menerapkan konsep healthy competition pada kelompok usia Mini hingga Junior.

Pendekatan tersebut memastikan anak-anak tetap menikmati sepak bola sebagai permainan yang menyenangkan tanpa terbebani tuntutan meraih kemenangan di setiap pertandingan.

Head Coach DBL Academy, Coach Firman, menegaskan keberhasilan pembinaan usia dini tidak bisa diukur hanya dari skor akhir.

Menurutnya, proses belajar, perkembangan individu, dan tumbuhnya kecintaan terhadap sepak bola justru menjadi fondasi terpenting bagi masa depan pemain.

“Di Persebaya Academy kami menekankan bahwa pembinaan usia dini adalah tentang menjaga kegembiraan bermain sekaligus membangun fondasi jangka panjang, bukan sekadar mengejar skor akhir karena kami ingin menyampaikan juga bahwa skor atau hasil akhir bukanlah indikator utama dalam mengukur keberhasilan pada pembinaan sepakbola usia dini,” ujar Coach Firman kepada JawaPos.com, Kamis (23/7/2026).

Ia menjelaskan akademi berupaya mengubah makna kemenangan.

Editor: Edi Yulianto
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