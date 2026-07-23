Persembahan Gol Perdana Alex Martins untuk Bonek dan Bonita, Awal Petualangan Bersama Persebaya Surabaya

Alex Martins merayakan gol debutnya bersama Persebaya Surabaya saat menghadapi PSIS Semarang pada laga Anniversary Game 99 di Stadion Gelora Bung Tomo. (Persebaya)

JawaPos.com - Penyerang anyar Persebaya Surabaya, Alex Martins, langsung mencuri perhatian pada penampilan perdananya di Stadion Gelora Bung Tomo.

Striker asal Brasil itu sukses mencetak gol pertamanya untuk Green Force saat menghadapi PSIS Semarang dalam laga bertajuk 99th Anniversary Game, Minggu (19/7/2026).

Pertandingan yang berlangsung di hadapan puluhan ribu Bonek dan Bonita tersebut berakhir dengan skor imbang 2-2.

Persebaya sempat unggul lewat gol Yann Mabella dan Alex Martins, sementara PSIS Semarang mampu menyamakan kedudukan melalui dua gol Lorensius Amanat Sabda.

Bagi Alex, gol tersebut memiliki arti yang jauh lebih besar daripada sekadar menambah catatan statistik.

Pemain berusia 33 tahun itu mengaku sangat bahagia karena bisa membuka rekening golnya bersama Persebaya di depan pendukung yang memberikan atmosfer luar biasa sepanjang pertandingan.

Gol Alex tercipta pada babak pertama melalui sundulan keras yang memanfaatkan sepak pojok akurat dari Francisco Rivera.

Penyelesaian tersebut menjadi bukti ketajamannya sebagai seorang penyerang yang selama beberapa musim terakhir dikenal sebagai salah satu striker paling produktif di kompetisi Super League.

"Saya sangat senang bisa mencetak gol pertama bersama Persebaya. Ini menjadi momen yang spesial bagi saya karena terjadi di stadion yang penuh dengan dukungan luar biasa dari para suporter," ujar Alex, Rabu (22/7/2026).

Meski senang dengan pencapaian pribadinya, Alex menegaskan bahwa target utamanya bukan sekadar mencetak gol. Ia ingin membantu Persebaya berkembang sebagai sebuah tim dan mampu bersaing sepanjang musim 2026/2027.