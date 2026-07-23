Rogerio China Sudah Ikuti Instagram Persebaya Surabaya, Green Force Bakal Tambah Kekuatan Lini Depan

JawaPos.com - Persebaya Surabaya terus menambah kekuatan di lini depannya untuk Super League 2026/2027. Kali ini, nama Rogerio China masuk dalam radar tim asuhan Bernardo Tavares.

Melalui sosial media, rumor ketertarikan Persebaya kepada Rogerio China makin menguat. Saat ini, pemain bernama lengkap Rogerio Alves dos Santos sedang berstatus tanpa klub.

"Rumor Transfer Persebaya Surabaya dikabarkan membidik pemain asal Brasil, Rogerio Alves dos Santos," tulis akun Instagram @gossindo_.

Berkarir di Vietnam bersama Cong An Ha Noi Musim lalu, Rogerio China bermain di Liga Vietnam bersama Cong An Ha Noi. Sebagai penyerang, performanya cukup meyakinkan di lini depan.

Pemain 29 tahun tersebut bermain 22 pertandingan bersama Cong An Ha Noi. Selain bermain di Liga Vietnam, China memiliki pengalaman bermain di AFC Champions League Two dan ASEAN Club Championship.

Secara statistik, China mengoleksi delapan gol di semua kompetisi musim lalu. Dia juga mencatatkan empat assist selama satu musim membela Cong An Ha Noi.

Sudah Ikuti Media Sosial Persebaya Ditengah rumor panas China menuju Persebaya, pemain asal Brasil tersebut sudah menunjukkan ketertarikannya bergabung dengan Green Force. Terlihat di Instagram pribadinya, dia telah mengikuti Instagram Persebaya.