Rogerio China Sudah Ikuti Instagram Persebaya Surabaya, Green Force Bakal Tambah Kekuatan Lini Depan

Rogerio China dirumorkan menuju Persebaya Surabaya. (Dok. Rogerio China)
JawaPos.com - Persebaya Surabaya terus menambah kekuatan di lini depannya untuk Super League 2026/2027. Kali ini, nama Rogerio China masuk dalam radar tim asuhan Bernardo Tavares.
Melalui sosial media, rumor ketertarikan Persebaya kepada Rogerio China makin menguat. Saat ini, pemain bernama lengkap Rogerio Alves dos Santos sedang berstatus tanpa klub.
"Rumor Transfer Persebaya Surabaya dikabarkan membidik pemain asal Brasil, Rogerio Alves dos Santos," tulis akun Instagram @gossindo_.
Baca Juga:Tradisi Unik di Los Palacios, Gavi dan Fabian Ruiz Dapat Hadiah Tomat Usai Bantu Spanyol Juarai Piala Dunia 2026
Musim lalu, Rogerio China bermain di Liga Vietnam bersama Cong An Ha Noi. Sebagai penyerang, performanya cukup meyakinkan di lini depan.
Pemain 29 tahun tersebut bermain 22 pertandingan bersama Cong An Ha Noi. Selain bermain di Liga Vietnam, China memiliki pengalaman bermain di AFC Champions League Two dan ASEAN Club Championship.
Secara statistik, China mengoleksi delapan gol di semua kompetisi musim lalu. Dia juga mencatatkan empat assist selama satu musim membela Cong An Ha Noi.
Ditengah rumor panas China menuju Persebaya, pemain asal Brasil tersebut sudah menunjukkan ketertarikannya bergabung dengan Green Force. Terlihat di Instagram pribadinya, dia telah mengikuti Instagram Persebaya.
Menarik dinantikan apakah Rogerio China bakal resmi diboyong Persebaya ke Gelora Bung Tomo? Patut ditunggu.
Menurut Psikologi, Orang yang Tidak Pernah Mengunggah Foto Dirinya di Media Sosial Kerap Kali Memiliki 8 Sifat Mengejutkan Ini
Eks Bek Persib dan Persija Erik Setiawan Jadi Perbincangan Setelah Tuduhan Mantan Istrinya Viral
Sarwendah Dikabarkan Hengkang dari Rumah Cilandak, Begini Komentar Pihak Ruben Onsu
Sah! Nathalie Holscher Resmi Dinikahi Aripat, Maskawinnya Berupa Uang Rp 2.272.026
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Taruhan 3 Hektar Kebun Sawit Rp 420 Juta demi Final Spanyol vs Argentina Viral, Vincent jadi Saksi
2 Alasan Vicky Prasetyo Belum Menjenguk Fangfang yang Sudah Melahirkan Buah Hatinya
Komentar Pedas Zlatan Ibrahimovic di Piala Dunia 2026 Bikin Heboh, Ini Deretan Frasa Ikoniknya
Jeritan Puluhan Tenaga Kesehatan PPPK Paruh Waktu di Balai Kota DKI: Gaji Ke-13 Tak Cair
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!