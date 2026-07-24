Terbongkar! 2 Fakta Krusial Persebaya Surabaya Diungkap Diogo Ramalho Jelang Piala Presiden 2026

JawaPos.com - Persebaya Surabaya mematangkan persiapan menghadapi Piala Presiden 2026 dengan menitikberatkan pada dua aspek utama. Yakni meningkatkan pemahaman permainan sesuai taktik pelatih dan membangun chemistry antar pemain.

Dua faktor itu diungkap Diogo Ramalho jelang laga pembuka Persebaya melawan Persija Jakarta di Stadion Gelora Bung Tomo, Minggu (26/7), sebagai modal penting menghadapi turnamen pramusim piala presiden.

Mengapa Pemahaman Taktik Menjadi Fokus Utama? Diogo Ramalho memastikan seluruh pemain Persebaya Surabaya terus bekerja keras selama masa persiapan menuju Piala Presiden 2026. Menurut diaa, setiap sesi latihan dimanfaatkan semaksimal mungkin agar seluruh pemain semakin memahami pola permainan yang diinginkan tim pelatih.

Gelandang asal Portugal berusia 27 tahun itu menilai peningkatan pemahaman taktik menjadi fondasi penting sebelum memasuki pertandingan kompetitif. Pemain tidak hanya dituntut memahami perannya masing-masing, tetapi juga mengetahui transisi permainan saat menyerang maupun bertahan.

"Persiapan kami berjalan dengan baik. Setiap hari kami berusaha memanfaatkan sesi latihan semaksimal mungkin untuk meningkatkan pemahaman permainan dan membangun chemistry di dalam tim," ujarnya dikutip dari laman resmi Persebaya.id, Jumat (24/7).

“Saya melihat semua pemain memiliki semangat yang tinggi untuk terus berkembang dan memberikan yang terbaik," imbuh dia.

Persebaya Surabaya akan memulai perjalanan di Piala Presiden 2026 dengan menghadapi Persija Jakarta. Pada fase Grup B, Green Force juga akan bersaing dengan PSMS Medan serta klub asal Thailand, Port FC, sehingga kesiapan taktik menjadi salah satu faktor yang sangat menentukan.

Chemistry Antarpemain Terus Dibangun Selain aspek taktik, Diogo menegaskan chemistry antarpemain juga menjadi perhatian utama selama pramusim. Kehadiran sejumlah pemain baru membuat proses adaptasi terus digenjot agar kekompakan tim segera terbentuk sebelum kompetisi resmi dimulai.