Debut Manis Bersama Persebaya di Usia 16 Tahun, Bernardo Tavares Minta Dava Yunna Tetap Rendah Hati

JawaPos.com - Pemain muda Persebaya Surabaya Dava Yunna Adi Putra mencatatkan debut bersama tim senior Green Force. Momen spesial itu terjadi saat Persebaya menghadapi PSIS Semarang dalam laga 99th Anniversary Game di Stadion Gelora Bung Tomo, Minggu (19/7).

Meski pertandingan Persebaya vs PSIS berakhir imbang 2-2, laga tersebut menjadi kenangan yang sulit dilupakan bagi Dava Yunna, yang masih berusia 16 tahun itu. Dava masuk ke lapangan pada menit ke-86 dan mencatatkan penampilan pertama bersama skuad utama Persebaya di hadapan ribuan Bonek dan Bonita.

Bagi Dava Yunna, kesempatan tersebut merupakan hasil dari proses panjang yang telah dijalani sejak menimba ilmu di level pembinaan usia muda. Dia mengaku sangat bersyukur karena impian yang dipupuk sejak kecil akhirnya bisa terwujud.

"Saya sangat senang dan bersyukur bisa mendapatkan kesempatan debut bersama tim senior Persebaya. Ini menjadi momen yang sangat berharga bagi saya karena sejak kecil saya bermimpi bisa bermain untuk Persebaya," ujar Dava.

Dia mengaku atmosfer Stadion Gelora Bung Tomo saat mengenakan seragam tim senior memberikan pengalaman yang tidak akan pernah dilupakannya. Namun, Dava juga menyadari bahwa debut tersebut baru menjadi langkah awal dalam perjalanan kariernya sebagai pesepak bola profesional.

Menurut diaa, masih banyak hal yang harus dipelajari agar mampu bersaing dan memberikan kontribusi lebih besar bagi Persebaya pada masa mendatang.

"Debut ini menjadi awal bagi saya untuk terus belajar dan berkembang. Saya masih harus meningkatkan banyak hal. Semoga ke depan saya bisa mendapatkan kesempatan lebih banyak dan memberikan kontribusi yang lebih besar untuk tim," kata Dava.

Perjalanan Dava menuju tim senior tidak berlangsung secara instan. Dia mengawali karir dari kompetisi Liga Persebaya bersama Bintang Angkasa sebelum bergabung dalam sistem pembinaan Green Force.