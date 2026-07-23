Debut Manis Bersama Persebaya di Usia 16 Tahun, Bernardo Tavares Minta Dava Yunna Tetap Rendah Hati

Dava Yunna debut bersama Persebaya di usia 16 tahun. (Istimewa)
JawaPos.com - Pemain muda Persebaya Surabaya Dava Yunna Adi Putra mencatatkan debut bersama tim senior Green Force. Momen spesial itu terjadi saat Persebaya menghadapi PSIS Semarang dalam laga 99th Anniversary Game di Stadion Gelora Bung Tomo, Minggu (19/7).
Meski pertandingan Persebaya vs PSIS berakhir imbang 2-2, laga tersebut menjadi kenangan yang sulit dilupakan bagi Dava Yunna, yang masih berusia 16 tahun itu. Dava masuk ke lapangan pada menit ke-86 dan mencatatkan penampilan pertama bersama skuad utama Persebaya di hadapan ribuan Bonek dan Bonita.
Bagi Dava Yunna, kesempatan tersebut merupakan hasil dari proses panjang yang telah dijalani sejak menimba ilmu di level pembinaan usia muda. Dia mengaku sangat bersyukur karena impian yang dipupuk sejak kecil akhirnya bisa terwujud.
Baca Juga:Bhayangkara FC Siapkan Tim Baru untuk Musim 2026/27, Awan Setho hingga Ferarri Tetap Bertahan
"Saya sangat senang dan bersyukur bisa mendapatkan kesempatan debut bersama tim senior Persebaya. Ini menjadi momen yang sangat berharga bagi saya karena sejak kecil saya bermimpi bisa bermain untuk Persebaya," ujar Dava.
Dia mengaku atmosfer Stadion Gelora Bung Tomo saat mengenakan seragam tim senior memberikan pengalaman yang tidak akan pernah dilupakannya. Namun, Dava juga menyadari bahwa debut tersebut baru menjadi langkah awal dalam perjalanan kariernya sebagai pesepak bola profesional.
Menurut diaa, masih banyak hal yang harus dipelajari agar mampu bersaing dan memberikan kontribusi lebih besar bagi Persebaya pada masa mendatang.
Baca Juga:Profil Kablan Davy N'Goma, Rekrutan Baru Borneo FC yang Pernah Berkarir di Lima Negara Berbeda
"Debut ini menjadi awal bagi saya untuk terus belajar dan berkembang. Saya masih harus meningkatkan banyak hal. Semoga ke depan saya bisa mendapatkan kesempatan lebih banyak dan memberikan kontribusi yang lebih besar untuk tim," kata Dava.
Perjalanan Dava menuju tim senior tidak berlangsung secara instan. Dia mengawali karir dari kompetisi Liga Persebaya bersama Bintang Angkasa sebelum bergabung dalam sistem pembinaan Green Force.
Perkembangannya semakin terlihat ketika memperkuat Persebaya di Elite Pro Academy (EPA). Penampilan yang konsisten membuatnya mulai dilirik tim pelatih untuk mengikuti latihan bersama skuad senior.
Menurut Psikologi, Orang yang Tidak Pernah Mengunggah Foto Dirinya di Media Sosial Kerap Kali Memiliki 8 Sifat Mengejutkan Ini
Eks Bek Persib dan Persija Erik Setiawan Jadi Perbincangan Setelah Tuduhan Mantan Istrinya Viral
Sarwendah Dikabarkan Hengkang dari Rumah Cilandak, Begini Komentar Pihak Ruben Onsu
Sah! Nathalie Holscher Resmi Dinikahi Aripat, Maskawinnya Berupa Uang Rp 2.272.026
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Taruhan 3 Hektar Kebun Sawit Rp 420 Juta demi Final Spanyol vs Argentina Viral, Vincent jadi Saksi
2 Alasan Vicky Prasetyo Belum Menjenguk Fangfang yang Sudah Melahirkan Buah Hatinya
Komentar Pedas Zlatan Ibrahimovic di Piala Dunia 2026 Bikin Heboh, Ini Deretan Frasa Ikoniknya
Jeritan Puluhan Tenaga Kesehatan PPPK Paruh Waktu di Balai Kota DKI: Gaji Ke-13 Tak Cair
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!