Hengkang dari Persib Bandung ke Hanoi FC, Andrew Jung Senang Bisa Lanjutkan Karir di Asia

Andrew Jung resmi bermain bersama Hanoi FC. (Dok. Andrew Jung)
JawaPos.com - Mantan pemain Persib Bandung, Andrew Jung telah resmi menjadi pemain Hanoi FC. Tim yang bermain Liga Vietnam tersebut sudah mengikatnya dengan kontrak hingga 30 Juni 2028.
Melalui sosial media, Andrew Jung menunjukkan kebanggaannya bisa bergabung dengan Ha Noi FC. Penyerang asal Prancis tersebut juga senang bisa melanjutkan karirnya di sepak bola Asia.
"Perjalanan saya di Asia berlanjut. Babak baru, ambisi yang sama. Bangga bergabung dengan Hanoi FC," tulis Andrew Jung di Instagram.
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Hanoi FC sepertinya mengambil keputusan tepat untuk merekrut Andrew Jung. Sebab, bersama Persib Bandung dia menampilkan performa yang menjanjikan di musim lalu.
Lini depan Persib menjadi tajam dengan kehadiran Andrew Jung. Melansir Transfermarkt, penyerang 28 tahun tersebut mengoleksi 11 gol dari 25 pertandingan di Super League.
Selain itu, di kompetisi Asia, Jung juga mengoleksi banyak gol. Penyerang bertinggi badan 1,92 meter tersebut sukses mencetak lima gol di AFC Champions League Two.
Sebelum hengkang, Andrew Jung berpamitan kepada Persib dan Bobotoh.
Dalam pesan perpisahannya, dia berterima kasih kepada para suporter yang sudah menyambutnya sejak pertama kali bergabung.
"Persib, Bobotoh, Sejak hari pertama saya tiba, Anda membuat saya dan keluarga saya merasa seperti di rumah. Mengenakan seragam ini dan mewakili klub ini sungguh merupakan suatu kehormatan," tulis Jung di Instagram.
"Perjalanan ini telah memberi saya kenangan yang akan selalu saya ingat. Setiap cerita memiliki akhirnya, dan hari ini bab ini berakhir. Meninggalkan suatu tempat yang sudah terasa seperti rumah memang tidak pernah mudah," ujar Jung.
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Membawa Persib juara Super League 2025/2026, akan menjadi kenangan indah Andrew Jung. Dia akan selalu merindukan setiap momen bersama Bobotoh.
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