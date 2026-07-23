Chelsea Kembali Boros, Rekrut Morgan Rogers sebagai Pemain Inggris Termahal Sepanjang Masa

JawaPos.com – Chelsea pernah kena semprit UEFA karena boros belanja pemain. Namun, hal itu tidak menghentikan klub berjuluk The Blues untuk jor-joran di bursa transfer. Begitu pula Chelsea memulai bursa transfer musim panas tahun ini.

Chelsea menandainya dengan menjadikan Morgan Rogers sebagai pemain Inggris bernilai termahal sepanjang masa. Klub asal London Barat itu merogoh kocek hingga EUR 137,3 juta atau GBP 117 juta (Rp 2,8 triliun) untuk mendapatkan gelandang serang Inggris di Piala Dunia 2026 tersebut dari Aston Villa.

Rogers dikontrak dengan durasi enam musim atau hingga musim panas 2032. Dilansir dari laman resmi klub, Rogers menyadari ekspektasi besarnya sebagai pemain termahal dalam sejarah Chelsea. Salah satunya bermain sebagai anak asuh Xabi Alonso, pelatih baru Chelsea. Xabi pun intensif menghubungi Rogers untuk bergabung dalam skuad The Blues.

”Aku sangat antusias dengan proyek bersama pelatih baru di klub ini, pemain-pemain di tim ini, dan arah klub ke depannya. Itulah kenapa aku di sini dan aku sudah tidak sabar memulainya,” ungkap Rogers yang bisa bermain sebagai nomor 10 (gelandang serang di belakang striker) maupun melebar (wide attacker).

Koneksi dengan Cole Palmer Sebagai sesama jebolan akademi Manchester City, Rogers dikenal akrab dengan gelandang serang Chelsea Cole Palmer. Mereka sudah saling mengenal sejak berusia 14 tahun. Mereka juga main bersama di Inggris kelompok umur hingga ke timnas senior. Koneksi Rogers-Palmer pun paling dinantikan fans Chelsea.

”Kami sudah lama membicarakan hal ini. Kami selalu ingin bersama bermain di lapangan. Saat ini terwujud, kami pun gembira,” kata Rogers tentang reaksi Palmer ketika dirinya bergabung ke Chelsea.

Pemanas Derbi London Sebelum digaet Chelsea, Rogers sejatinya santer disebut masuk dalam bidikan Arsenal, rival berat Chelsea dalam laga derbi London. Bukan hanya Rogers, bek tengah Crystal Palace dan timnas Prancis Maxence Lacroix juga berpotensi diserobot Chelsea meski dikaitkan lebih dulu dengan The Gunners –julukan Arsenal.

Ucapan Rogers yang menyebut Chelsea sebagai tim terbaik London pun langsung menuai reaksi dari fans Arsenal di media sosial. Sindiran juga dilontarkan salah seorang pandit yang juga Gooner –sebutan fans Arsenal, Piers Morgan. ”Siapa bilang Chelsea klub terhebat di London? Bahkan, musim lalu mereka bukan klub terbaik di London Barat. Brentford FC finis lebih bagus dari Chelsea di Premier League musim lalu,” sindir Morgan di akun X.

Alejandro Garnacho Bisa ke Villa Di saat Rogers menyeberang dari Villa ke Chelsea, situasi sebaliknya bisa dijalani

Alejandro Garnacho. Winger Argentina berusia 22 tahun itu disebut tidak masuk rencana Xabi musim depan. Performa rekrutan dari Manchester United setahun lalu senilai GBP 40 juta (Rp 957 miliar) itu sepanjang musim lalu juga tidak memuaskan petinggi Chelsea.