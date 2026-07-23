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Muhammad Imaduddin Suria Saputra
Kamis, 23 Juli 2026 | 22.59 WIB

3 Klub Pertama Super League yang Lengkapi Kuota Pemain Asing, Bukti Kesiapan Serius

Persib Bandung bangun kekompakan sejak awal. (istimewa)

 

 

JawaPos.com - Jelang bergulirnya Super League 2026/2027 pada September mendatang, klub-klub peserta mulai melakukan persiapan termasuk mendatangkan pemain asing baru. Hingga jelang akhir bulan Juli, sudah ada tiga klub yakni Persib, Bali United, dan Arema FC yang melengkapi kuota 11 pemain asing.

Persib Bandung sebagai juara bertahan tak ingin bersantai dan mulai bergerak cepat untuk memperkuat skuad. Selain akan tampil di turnamen pramusim Piala Presiden 2026, Maung Bandung juga akan mentas di kualifikasi AFC Champions League 2 pada pertengahan Agustus mendatang. Hal tersebut membuat Persib langsung terjun di lantai bursa transfer untuk mendatangkan pemain asing agar dapat cepat beradaptasi dengan tim.

Dari 11 pemain asing terkini, enam diantaranya merupakan pemain yang dipertahankan dari musim lalu seperti Ramon Tanque, Julio Cesar, dan Patricio Matricardi. Adapun untuk pemain baru, hanya satu dari lima nama yang berasal dari sesama tim Super League yakni Mariano Peralta mantan punggawa Borneo FC.

Sementara itu salah satu peserta Piala Presiden 2026 lainnya, Arema FC juga sudah mengontrak 11 pemain impornya dengan 10 diantaranya berasal dari Brasil. Hanya Julian Guevara yang berasal dari Kolombia. Disinyalir, hal tersebut terjadi karena pelatih Arema FC Marcos Santos juga berasal dari Negeri Samba.

Juara 2x Liga 1, Bali United juga sudah melengkapi kuota 11 pemain asing. Masih sama seperti musim lalu, talenta Belanda mendominasi skuad yang juga diasuh pelatih asal Negeri Kincir Angin, Johny Jansen.

Pemain Asing Persib Bandung

Ramon Tanque (Brasil)
Julio Cesar (Brasil)
Uilliam Barros (Brasil)
Berguinho (Brasil)
Patricio Matricardi (Argentina)
Luciano Guaycochea (Argentina)
Mariano Peralta (Argentina)
Gabriel Mutombo (Prancis)
Gakuto Notsuda (Jepang)
Luka Menalo (Bosnia dan Herzegovina)
Balsa Sekulic (Montenegro)

Pemain Asing Arema FC

Diego Landis (Brasil)
Walisson Maia (Brasil)
Betinho (Brasil)
Matheus Blade (Brasil)
Gustavo França (Brasil)
Careca Brasil (Brasil)
Marcos Vinicius (Brasil)
Gabriel Silva (Brasil)
Gustavo Henrique (Brasil)
Joel Vinicius (Kolombia)
Julián Guevara (Kolombia)

Pemain Asing Bali United FC

Mike Hauptmeijer (Belanda)
Thijmen Goppel (Belanda)
Tim Receveur (Belanda)
Remco Balk (Belanda)
Jordy Bruijn (Belanda)
Jort van der Sande (Belanda)
João Ferrari (Brasil)
Queven Inacio (Brasil)
Brandon Wilson (Australia)
Teppei Yachida (Jepang)
Thomas Lam (Finlandia)

Editor: Edi Yulianto
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