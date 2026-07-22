Persib Bandung Optimistis Hadapi Arema FC di Piala Presiden 2026, Kondisi Fisik Pemain Sudah Siap

Pemain Persib Bandung saat menjalani latihan jelang Piala Presiden 2026. (Persib)
JawaPos.com - Persib Bandung menatap laga perdana Piala Presiden 2026 dengan penuh optimisme.
Meski hanya memiliki waktu persiapan yang relatif singkat, tim pelatih memastikan kondisi fisik para pemain sudah berada pada level yang cukup baik untuk menghadapi Arema FC di Stadion Si Jalak Harupat, Sabtu, 25 Juli 2026.
Turnamen pramusim ini menjadi ujian pertama bagi skuad asuhan Igor Tolic sebelum mengarungi musim kompetisi 2026/2027.
Karena itu, setiap sesi latihan dimanfaatkan secara maksimal untuk menyempurnakan kesiapan tim, mulai dari aspek kebugaran, taktik, hingga mental bertanding.
Pelatih fisik Persib Bandung, Karlo Reinholz, mengatakan seluruh pemain menunjukkan perkembangan yang positif sejak memulai latihan pramusim.
Menurutnya, meski waktu persiapan tidak panjang, kualitas latihan yang dijalani mampu meningkatkan kondisi tim secara bertahap.
"Kondisi para pemain sangat bagus. Kami tidak punya banyak waktu persiapan untuk kompetisi seperti ini. Ini adalah kompetisi resmi, berbeda dengan laga persahabatan. Secara psikologis pemain juga harus memahami bahwa kami bertanding untuk memperebutkan sesuatu," ujar Reinholz.
Ia menjelaskan, sejak hari pertama latihan, tim pelatih menerapkan metode yang menggabungkan latihan fisik dengan penerapan taktik di lapangan.
Pendekatan tersebut dipilih agar para pemain dapat membangun kebugaran sekaligus memahami pola permainan yang diinginkan pelatih.
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