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Andre Rizal Hanafi
Kamis, 23 Juli 2026 | 02.06 WIB

Bukan Sekadar Patung, Tiga Singa di Stasiun Kota Baru Malang Simpan Sejarah dan Identitas Arema

Patung tiga singa di depan Stasiun Baru Kota Malang. (Ist). - Image

Patung tiga singa di depan Stasiun Baru Kota Malang. (Ist).

JawaPos.com - Siapa pun yang baru turun di Stasiun Kota Baru Malang hampir pasti akan langsung melihat tiga patung singa berukuran besar yang berdiri gagah di Taman Trunojoyo. Bagi sebagian orang, patung tersebut menjadi spot foto favorit.

Namun di balik tampilannya yang mencolok, tersimpan kisah panjang tentang sejarah, identitas, dan kebanggaan warga Malang.

Ketiga patung singa itu telah menjadi salah satu ikon yang melekat dengan Kota Malang. Letaknya yang tepat berada di depan stasiun membuatnya menjadi pemandangan pertama yang menyambut para wisatawan maupun penumpang kereta yang datang dari berbagai daerah.

Keberadaan patung tersebut ternyata tidak bisa dipisahkan dari sejarah kawasan Stasiun Kota Baru.

Jalur kereta api menuju Malang mulai dibangun pada era kolonial Belanda sekitar tahun 1870. Stasiun pertama di kota ini diresmikan pada 20 Juli 1879 dan saat itu menghadap ke kawasan militer Belanda di Rampal.

Seiring perkembangan Kota Malang, stasiun kemudian dipindahkan sekitar 100 meter ke arah selatan pada dekade 1930-an.

Bangunan baru yang masih digunakan hingga sekarang mengusung arsitektur kolonial modern bergaya Nieuwe Bouwen dan mulai difungsikan sekitar tahun 1939.

Bangunan bersejarah tersebut juga memiliki nilai historis tinggi. Pada 2018, Pemerintah Kota Malang menetapkannya sebagai Bangunan Cagar Budaya sehingga keberadaannya tetap dilestarikan sebagai bagian dari perjalanan panjang kota.

Editor: Kuswandi
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