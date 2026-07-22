Bukan Sekadar Patung, Tiga Singa di Stasiun Kota Baru Malang Simpan Sejarah dan Identitas Arema

Patung tiga singa di depan Stasiun Baru Kota Malang. (Ist).
JawaPos.com - Siapa pun yang baru turun di Stasiun Kota Baru Malang hampir pasti akan langsung melihat tiga patung singa berukuran besar yang berdiri gagah di Taman Trunojoyo. Bagi sebagian orang, patung tersebut menjadi spot foto favorit.
Namun di balik tampilannya yang mencolok, tersimpan kisah panjang tentang sejarah, identitas, dan kebanggaan warga Malang.
Ketiga patung singa itu telah menjadi salah satu ikon yang melekat dengan Kota Malang. Letaknya yang tepat berada di depan stasiun membuatnya menjadi pemandangan pertama yang menyambut para wisatawan maupun penumpang kereta yang datang dari berbagai daerah.
Keberadaan patung tersebut ternyata tidak bisa dipisahkan dari sejarah kawasan Stasiun Kota Baru.
Jalur kereta api menuju Malang mulai dibangun pada era kolonial Belanda sekitar tahun 1870. Stasiun pertama di kota ini diresmikan pada 20 Juli 1879 dan saat itu menghadap ke kawasan militer Belanda di Rampal.
Seiring perkembangan Kota Malang, stasiun kemudian dipindahkan sekitar 100 meter ke arah selatan pada dekade 1930-an.
Bangunan baru yang masih digunakan hingga sekarang mengusung arsitektur kolonial modern bergaya Nieuwe Bouwen dan mulai difungsikan sekitar tahun 1939.
Bangunan bersejarah tersebut juga memiliki nilai historis tinggi. Pada 2018, Pemerintah Kota Malang menetapkannya sebagai Bangunan Cagar Budaya sehingga keberadaannya tetap dilestarikan sebagai bagian dari perjalanan panjang kota.
Menurut Psikologi, Orang yang Tidak Pernah Mengunggah Foto Dirinya di Media Sosial Kerap Kali Memiliki 8 Sifat Mengejutkan Ini
Taruhan 3 Hektar Kebun Sawit Rp 420 Juta demi Final Spanyol vs Argentina Viral, Vincent jadi Saksi
Sarwendah Dikabarkan Hengkang dari Rumah Cilandak, Begini Komentar Pihak Ruben Onsu
Eks Bek Persib dan Persija Erik Setiawan Jadi Perbincangan Setelah Tuduhan Mantan Istrinya Viral
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Atlet Golf Putri Indonesia Diduga Diculik, Sedang Rayakan Ultah Nenek di Restoran Tiba-tiba Disergap 5 Pria
Menlu Iran Ungkap Dugaan Kebocoran Intelijen di Jantung Kekuasaan, Serangan yang Tewaskan Khamenei Dinilai Sudah Diketahui Musuh
Hotman Paris Sampaikan Permintaan Maaf usai Diduga Hina Wartawan "Lu punya otak enggak sih?"
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Polisi Periksa Saksi dan CCTV, Ungkap Dugaan Penculikan Atlet Golf Putri Indonesia Jesslyn Wijaya