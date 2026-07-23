Berguinho Siap Tampil Maksimal di Piala Presiden 2026, Ungkap Beratnya Latihan Perdana Bersama Persib

JawaPos.com - Gelandang Persib Bandung, Rosembergne da Silva atau yang lebih dikenal dengan sapaan Berguinho, memastikan dirinya siap menyambut Piala Presiden 2026.

Pemain asal Brasil tersebut menyebut seluruh pemain sedang menjalani masa persiapan dengan penuh semangat demi mencapai kondisi terbaik sebelum turnamen pramusim dimulai.

Persib saat ini tengah menjalani program latihan intensif sebagai bagian dari persiapan menghadapi musim 2026/2027.

Selain membidik hasil positif di Piala Presiden, Maung Bandung juga akan bersaing di kompetisi domestik dan level Asia sehingga kebugaran fisik menjadi perhatian utama tim pelatih.

Berguinho mengakui pekan-pekan pertama latihan bukanlah hal yang mudah. Setelah menikmati masa liburan bersama keluarga, ia harus kembali beradaptasi dengan intensitas latihan yang cukup tinggi.

"Sangat berat, pekan yang berat. Kami kembali dari liburan, saya sangat menikmati waktu bersama dengan keluarga saya. Tapi sekarang saya fokus di sini di Persib, fokus untuk meningkatkan diri," ujar Berguinho.

Meski demikian, pemain berusia 28 tahun itu menilai program yang diberikan tim pelatih memang dibutuhkan untuk mengembalikan kondisi fisik sekaligus membangun kesiapan tim menghadapi padatnya jadwal kompetisi.

Menurut Berguinho, latihan pramusim bukan hanya soal meningkatkan kebugaran individu, tetapi juga membangun kekompakan antarpemain. Ia melihat perkembangan positif mulai terlihat dalam setiap sesi latihan yang dijalani skuad Persib.