Rahasia di Balik Sukses Persib Bandung Bajak Mariano Peralta, Ternyata Bukan Uang yang Jadi Penentu

JawaPos.com — Persib Bandung akhirnya berhasil mengamankan tanda tangan Mariano Peralta untuk menghadapi musim 2026/27 setelah melalui proses negosiasi panjang.

Pemain terbaik Super League 2025/2026 itu dikontrak selama dua musim usai diyakinkan lewat proyek besar klub, peluang tampil di AFC Champions League Two (ACL 2), hingga atmosfer luar biasa Bobotoh.

Perekrutan Mariano Peralta menjadi salah satu transfer paling menyita perhatian jelang bergulirnya musim baru. Statusnya sebagai pemain terbaik Super League 2025/2026 membuat banyak pihak meyakini proses negosiasinya tidak akan berlangsung mudah.

Di balik keberhasilan tersebut, tersimpan strategi yang disusun rapi oleh manajemen Persib Bandung. Klub bergerak senyap sejak kompetisi musim lalu berakhir demi memastikan target utama mereka tidak direbut klub lain.

Mengapa Mariano Peralta Jadi Target Utama Persib Bandung? Mariano Peralta masuk dalam daftar prioritas setelah mendapat rekomendasi langsung dari pelatih kepala Igor Tolic.

Evaluasi skuad usai musim lalu membuat Persib membutuhkan pemain sayap yang memiliki kecepatan, kualitas teknik, sekaligus pemahaman taktik yang sudah teruji di kompetisi Indonesia.

Kepergian beberapa pemain di lini depan membuat kebutuhan tersebut semakin mendesak. Karena itu, manajemen langsung bergerak cepat menindaklanjuti permintaan pelatih sebelum bursa transfer semakin memanas.

Persib juga memilih menjalankan operasi secara tertutup. Langkah itu dilakukan agar informasi negosiasi tidak bocor sehingga harga sang pemain tetap terkendali dan tidak memancing klub pesaing ikut masuk dalam perburuan.

Siapa Sosok Penting di Balik Transfer Mariano Peralta? Igor Tolic mengungkapkan keberhasilan mendatangkan Peralta bukan hanya karena dukungan finansial klub. Menurutnya, ada pembagian tugas yang jelas antara jajaran manajemen sehingga seluruh proses berjalan efektif.