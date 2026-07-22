Rahasia di Balik Sukses Persib Bandung Bajak Mariano Peralta, Ternyata Bukan Uang yang Jadi Penentu

Mariano Peralta resmi bergabung dengan Persib Bandung untuk musim 2026/27 setelah melalui proses negosiasi panjang yang dipimpin manajemen dan pelatih Igor Tolic. (Persib)
JawaPos.com — Persib Bandung akhirnya berhasil mengamankan tanda tangan Mariano Peralta untuk menghadapi musim 2026/27 setelah melalui proses negosiasi panjang.
Pemain terbaik Super League 2025/2026 itu dikontrak selama dua musim usai diyakinkan lewat proyek besar klub, peluang tampil di AFC Champions League Two (ACL 2), hingga atmosfer luar biasa Bobotoh.
Perekrutan Mariano Peralta menjadi salah satu transfer paling menyita perhatian jelang bergulirnya musim baru. Statusnya sebagai pemain terbaik Super League 2025/2026 membuat banyak pihak meyakini proses negosiasinya tidak akan berlangsung mudah.
Di balik keberhasilan tersebut, tersimpan strategi yang disusun rapi oleh manajemen Persib Bandung. Klub bergerak senyap sejak kompetisi musim lalu berakhir demi memastikan target utama mereka tidak direbut klub lain.
Mariano Peralta masuk dalam daftar prioritas setelah mendapat rekomendasi langsung dari pelatih kepala Igor Tolic.
Evaluasi skuad usai musim lalu membuat Persib membutuhkan pemain sayap yang memiliki kecepatan, kualitas teknik, sekaligus pemahaman taktik yang sudah teruji di kompetisi Indonesia.
Kepergian beberapa pemain di lini depan membuat kebutuhan tersebut semakin mendesak. Karena itu, manajemen langsung bergerak cepat menindaklanjuti permintaan pelatih sebelum bursa transfer semakin memanas.
Persib juga memilih menjalankan operasi secara tertutup. Langkah itu dilakukan agar informasi negosiasi tidak bocor sehingga harga sang pemain tetap terkendali dan tidak memancing klub pesaing ikut masuk dalam perburuan.
Igor Tolic mengungkapkan keberhasilan mendatangkan Peralta bukan hanya karena dukungan finansial klub. Menurutnya, ada pembagian tugas yang jelas antara jajaran manajemen sehingga seluruh proses berjalan efektif.
Tolic menyebut CEO PT Persib Bandung Bermartabat Glenn Sugita memberikan fondasi utama melalui dukungan investasi yang besar. Tanpa komitmen tersebut, Persib dinilai tidak akan mampu mewujudkan target transfer yang telah disusun.
Menurut Psikologi, Orang yang Tidak Pernah Mengunggah Foto Dirinya di Media Sosial Kerap Kali Memiliki 8 Sifat Mengejutkan Ini
Taruhan 3 Hektar Kebun Sawit Rp 420 Juta demi Final Spanyol vs Argentina Viral, Vincent jadi Saksi
Sarwendah Dikabarkan Hengkang dari Rumah Cilandak, Begini Komentar Pihak Ruben Onsu
Eks Bek Persib dan Persija Erik Setiawan Jadi Perbincangan Setelah Tuduhan Mantan Istrinya Viral
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Atlet Golf Putri Indonesia Diduga Diculik, Sedang Rayakan Ultah Nenek di Restoran Tiba-tiba Disergap 5 Pria
Menlu Iran Ungkap Dugaan Kebocoran Intelijen di Jantung Kekuasaan, Serangan yang Tewaskan Khamenei Dinilai Sudah Diketahui Musuh
Hotman Paris Sampaikan Permintaan Maaf usai Diduga Hina Wartawan "Lu punya otak enggak sih?"
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Polisi Periksa Saksi dan CCTV, Ungkap Dugaan Penculikan Atlet Golf Putri Indonesia Jesslyn Wijaya