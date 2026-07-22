Resmi Berpisah dengan Persib Bandung, Andrew Jung Tulis Pesan Perpisahan

JawaPos.com - Persib Bandung telah resmi melepas Andrew Jung yang sudah diumumkan sejak 6 Juli. Namun, dia baru sempat menulis salam perpisahan untuk mantan klubnya tersebut dan para Bobotoh.

Melalui sosial media, Andrew Jung mengucapkan terima kasih atas sambutan para Bobotoh sejak didatangkan awal musim lalu. Baginya, merupakan sebuah kebanggaan bisa memakai seragam Persib.

"Persib, Bobotoh. Sejak hari pertama saya tiba, Anda membuat saya dan keluarga saya merasa seperti di rumah. Mengenakan seragam ini dan mewakili klub ini sungguh merupakan suatu kehormatan," tulis Andrew Jung di Instagram, Rabu (22/7).

"Perjalanan ini telah memberi saya kenangan yang akan selalu saya ingat. Setiap cerita memiliki akhirnya, dan hari ini bab ini berakhir. Meninggalkan suatu tempat yang sudah terasa seperti rumah memang tidak pernah mudah," lanjut Jung.

Pemain asal Perancis tersebut mengaku akan selalu merindukan dukungan Bobotoh selama bermain untuk Persib. Jung juga merasa bangga dengan perolehan golnya di tim yang saat itu masih dilatih Bojan Hodak.

"Kalian semua akan sangat dirindukan, dan saya harap, dengan cara tertentu, saya juga akan dirindukan. Saya tidak bisa mengharapkan cara yang lebih baik untuk mengakhiri babak ini. Menyelesaikan musim pertama saya di Asia dengan 16 gol dalam 19 pertandingan sebagai starter adalah sesuatu yang akan selalu saya banggakan," ujar penyerang 28 tahun tersebut.

Mengantarkan Persib menjadi juara Super League 2025/2026 menjadi momen manis yang dikenang Andrew Jung. Terakhir, dia mengucapkan terima kasih kembali kepada Persib dan Bobotoh.