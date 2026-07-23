Kabar Baik! Persib Bandung Bebas dari FIFA Registration Ban

Pemain Persib Bandung saat menjalani rutinitas latihan. (Persib)
JawaPos.com - Persib Bandung mendapat kabar baik jelang bergulirnya kompetisi musim 2026/2027. FIFA resmi mencabut Pangeran Biru - julukan Persib Bandung - dalam daftar FIFA Registration Ban atau larangan untuk mendaftarkan pemain baru.
Melansir laman FIFA pada Kamis (23/7), nama Persib Bandung sudah menghilang dalam daftar FIFA Registration Ban. Artinya, Pangeran Biru sudah terbebas dari sanksi tersebut.
Terlepasnya Persib Bandung dari sanksi tersebut jelas menjadi kabar baik. Dengan demikian, Pangeran Biru bisa mendaftarkan para pemain baru mereka untuk mengarungi kompetisi musim depan.
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Persib Bandung sendiri sangat aktif di bursa transfer musim panas ini. Sampai saat ini, mereka sudah mendatangkan tujuh pemain baru untuk mengarungi kompetisi musim depan.
Tujuh pemain baru tersebut terdiri dari lima pemain asing dan dua naturalisasi. Kelima legiun asing yang didatangkan Persib Bandung adalah Balsa Sekulic, Gakuto Notsuda, Gabriel Mutombo, Luka Menalo, dan Mariano Peralta. Sementara dua pemain naturalisasi adalah Ragnar Oratmangoen dan Sandy Walsh.
Geliat Persib Bandung di bursa transfer sendiri sempat menjadi sorotan karena mereka masuk dalam daftar FIFA Registration Ban. Pada dasarnya, Pangeran Biru memang boleh mendatangkan pemain baru, hanya saja mereka tidak bisa mendaftarkan pemain baru tersebut ke kompetisi musim depan.
Untuk diketahui, biasanya klub yang masuk dalam daftar FIFA Registration Ban itu karena penunggakan gaji. Namun, Persib Bandung justru bukan karena masalah tersebut.
Persib Bandung menerima sanksi tersebut akibat sengketa administrasi dengan mantan pemain asingnya, Daisuke Sato pada 2023 lalu. Pemain asal Filipina itu menyebutkan Pangeran Biru masih memiliki kewajiban kompensasi yang nilainya mencapai sekitar Rp2,7 miliar.
Karena masalah tersebut, Persib Bandung pun masuk dalam daftar FIFA Registration Ban. Namun kini, nama Pangeran Biru sudah tidak ada dalam daftar tersebut. Artinya, persoalan mereka dengan Sato sudah beres.
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