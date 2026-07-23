Resmi! Adhyaksa FC Boyong Pemain Timnas Filipina Berdarah Jepang

Gelandang serang Timnas Filipina, Kenji Nishioka, resmi gabung Adhyaksa FC. (istimewa)
JawaPos.com - Adhyaksa FC terus memperkuat skuadnya menjelang bergulirnya Super League Indonesia musim 2026/2027.
Klub promosi tersebut resmi memperkenalkan gelandang serang Timnas Filipina, Kenji Nishioka, sebagai rekrutan asing terbaru untuk menghadapi musim perdananya di kasta tertinggi sepak bola Indonesia.
Pemain berusia 25 tahun itu didatangkan dari klub juara Liga Filipina, Manila Digger. Kehadirannya diharapkan mampu menambah kreativitas lini tengah sekaligus meningkatkan daya serang Adhyaksa FC yang sedang membangun tim kompetitif untuk menghadapi persaingan musim depan.
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Kenji Nishioka merupakan pesepak bola berkewarganegaraan Filipina yang memiliki darah Jepang.
Ia lahir di Quezon City pada 9 Juni 2001 dan berposisi utama sebagai gelandang serang. Selain itu, Nishioka juga dapat dimainkan sebagai winger kiri maupun gelandang bertahan berkat fleksibilitasnya di lapangan.
Sebelum berkarier secara profesional, Nishioka menimba ilmu sepak bola di Jepang. Ia pernah memperkuat akademi Omiya Taisei Sports Club, Club Yono, hingga Seibudai High School.
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Setelah itu, ia melanjutkan pendidikan di Josai University sambil mengembangkan karier sepak bolanya.
Perjalanan profesionalnya dimulai bersama Edo All United di Jepang. Namanya kemudian semakin dikenal ketika bergabung dengan Manila Digger pada 2025. Bersama klub tersebut, Nishioka tampil konsisten sepanjang musim.
Selama membela Manila Digger, ia mencatatkan 37 penampilan dan berhasil menyumbangkan 17 gol dari lini tengah.
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