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Andre Rizal Hanafi
Rabu, 22 Juli 2026 | 16.48 WIB

Adilson da Silva Tetap Bersama Adhyaksa FC, Bomber Portugal Siap Jawab Tantangan Super League Musim 2026/27

Adilson da Silva perpanjang kontrak dengan Adhyaksa FC, siap hadapi tantangan dan pertahankan ketajaman. (Istimewa) - Image

Adilson da Silva perpanjang kontrak dengan Adhyaksa FC, siap hadapi tantangan dan pertahankan ketajaman. (Istimewa)

JawaPos.com - Adhyaksa FC Banten memastikan salah satu pemain terbaiknya tetap menjadi bagian dari skuad untuk menghadapi kompetisi musim 2026/27. Klub resmi memperpanjang kontrak penyerang asal Portugal Adilson da Silva, dengan durasi satu tahun.

Kabar tersebut diumumkan melalui kanal resmi klub Adhyaksa FC sekaligus mengakhiri berbagai spekulasi mengenai masa depan sang striker. Keputusan mempertahankan Adilson da Silva dinilai sebagai langkah penting setelah penampilannya yang konsisten sepanjang musim lalu.

Pada kompetisi 2025/26, Adilson tampil sebagai sosok sentral di lini depan Adhyaksa FC. Ketajamannya membuat dia sukses mengoleksi 26 gol dan keluar sebagai pencetak gol terbanyak di kompetisi. 

Catatan tersebut menjadi salah satu faktor utama yang mengantarkan Adhyaksa FC tampil kompetitif hingga akhirnya bersiap menghadapi tantangan di kasta tertinggi musim depan. Produktivitas yang diperlihatkan Adilson juga menjadi alasan kuat manajemen untuk tidak melepas pemain berusia matang tersebut. 

Kehadirannya diharapkan mampu menjaga daya gedor tim sekaligus menjadi tumpuan dalam menghadapi persaingan yang dipastikan lebih ketat. Usai resmi menandatangani kontrak baru, Adilson mengaku senang bisa melanjutkan karir bersama Adhyaksa FC. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan selama musim lalu.

"Saya sangat bahagia bisa melanjutkan perjalanan bersama Adhyaksa FC. Terima kasih kepada manajemen, staf pelatih, serta seluruh suporter atas kepercayaan dan dukungan luar biasa sepanjang musim lalu. Pencapaian 26 gol dan gelar topskor adalah hasil kerja keras seluruh tim," ujar Adilson.

Meski telah meraih prestasi individu, pemain asal Portugal itu menegaskan fokus utamanya tetap membantu tim meraih hasil terbaik. Menurut dia, persaingan di musim 2026/27 akan jauh lebih menantang sehingga seluruh pemain harus bekerja lebih keras.

"Musim depan tentu akan menghadirkan tantangan yang jauh lebih berat. Namun saya sangat siap untuk berjuang dan terus mencetak gol demi membawa Adhyaksa FC meraih hasil terbaik," tegas Adilson da Silva.

Perpanjangan kontrak ini menjadi sinyal bahwa Adhyaksa FC ingin mempertahankan fondasi tim yang sudah terbentuk musim lalu. Dengan mesin gol andalannya tetap bertahan, klub asal Banten tersebut memiliki modal berharga untuk bersaing di Super League 2026/27.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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