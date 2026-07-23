Sepak Bola Indonesia Berduka, Pelatih Legendaris M Basri Meninggal Dunia di Usia 83 Tahun

JawaPos.com - Sepak bola Tanah Air kembali diselimuti duka. Mantan pelatih Timnas Indonesia sekaligus legenda PSM Makassar, M. Basri, meninggal dunia pada Kamis (23/7/2026) pagi WIB.

Figur yang akrab disapa Om Basri itu diketahui menghembuskan napas terakhirnya di sebuah rumah sakit di Surabaya. Dia meninggal dunia di usia 83 tahun.

Duka mendalam dirsakan pencinta sepak bola Tanah Air. Pasalnya, M. Basri memiliki rekam jejak panjang dari masa sebagai pemain hingga pelatih yang menorehkan catatan penting di level klub dan tim nasional.

Semasa menjadi pemain, M. Basri sukses membawa PSM Makassar berjaya dengan merebut gelar Perserikatan dua musim beruntun, pada 1964/1965 dan 1965/1966. Dia juga menjadi salah satu pemain kunci Timnas Indonesia pada periode 1962 hingga 1973.

Kala melanjutkan kiprahnya di sepak bola sebagai pelatih, nama M. Basri kian mentereng. Persebaya Surabaya pernah dibawanya menjuarai Perserikatan pada musim 1977. Selanjutnya, ia juga membawa Niac Mitra tiga kali menjuarai gelar Galatama, tepatnya pada 1981, 1982 dan 1986.

M. Basri juga mempersembahkan gelar mayor pertama dalam sejarah klub Arema FC. Klub berjuluk Singo Edan itu diantarkan mengunci gelar juara Galatama pada musim 1992-1993.

Tak sekadar mengunci gelar, rekor Arema FC asuhan M. Basri juga terbilang impresif. Tim asal Malang racikannya mengoleksi total 45 poin dari 32 laga dengan rincian 19 kemenangan, sembilan kali imbang dan hanya lima kekalahan.