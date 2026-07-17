3 Pemain Pilar Memutuskan Hengkang, Bhayangkara FC Siapkan Wajah Baru

JawaPos.com - Bhayangkara Presisi Lampung FC mulai melakukan perubahan besar untuk menghadapi kompetisi musim 2026/2027.

Klub berjuluk The Guardian itu resmi melepas 10 pemain sekaligus sebagai bagian dari evaluasi tim setelah berakhirnya musim lalu.

Pengumuman tersebut disampaikan melalui akun media sosial resmi klub. Langkah ini menjadi sinyal bahwa Bhayangkara Presisi Lampung FC tengah menyiapkan wajah baru demi meningkatkan daya saing di kasta tertinggi sepak bola Indonesia musim depan.

Sejumlah nama yang dilepas merupakan pemain yang memiliki peran penting pada musim 2025/2026.

Di lini depan, Dendy Sulistyawan menjadi salah satu pemain yang mengakhiri kebersamaannya dengan klub. Penyerang berpengalaman itu menutup musim dengan catatan 27 penampilan, enam gol, dan dua assist.

Selain Dendy, Bhayangkara juga melepas Ilija Spasojevic. Penyerang naturalisasi tersebut masih mampu menyumbangkan empat gol dari 24 pertandingan, namun tidak lagi masuk dalam rencana tim untuk musim mendatang.

Perubahan besar juga terjadi pada komposisi pemain asing. Winger asal Kamerun, Privat Mbarga, dipastikan hengkang bersama gelandang Jepang Ryo Matsumura dan pemain sayap Sho Yamamoto.

Ketiganya selama ini menjadi bagian penting dalam permainan Bhayangkara, sehingga kepergian mereka membuka peluang hadirnya wajah-wajah baru.