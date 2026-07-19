Hadapi Super League Musim 2026/27, PSIM Yogyakarta Pertahankan 12 Pemain Lokal Hasil Evaluasi Tim Pelatih

JawaPos.com - PSIM Yogyakarta mulai mematangkan persiapan menghadapi kompetisi musim 2026/27. Salah satu langkah yang diambil adalah mempertahankan 12 pemain lokal yang menjadi bagian dari skuad musim lalu.

Keputusan tersebut diumumkan manajemen PSIM setelah melalui proses evaluasi bersama jajaran tim pelatih. Langkah ini diambil sebagai upaya menjaga fondasi tim sekaligus mempertahankan pemain-pemain yang dinilai masih memiliki potensi berkembang.

Manajer PSIM Yogyakarta Iksan Mahar mengatakan, keputusan mempertahankan para pemain lokal bukan diambil secara instan. Seluruh pemain telah melalui penilaian berdasar kontribusi dan kebutuhan tim untuk musim depan.

"Manajemen resmi mempertahankan 12 pemain lokal kami dari musim 2025/26 lalu," ujar Iksan Mahar.

Menurut dia, para pemain yang dipertahankan memiliki kualitas yang dibutuhkan untuk membantu PSIM bersaing sepanjang musim 2026/27. Bahkan, beberapa pemain yang musim lalu belum mendapat banyak kesempatan bermain tetap dipercaya karena dinilai masih memiliki prospek yang baik.

"Kami meyakini para pemain ini memiliki kualitas yang cukup mumpuni untuk membantu tim bersaing di musim 2026/27 nanti," kata Iksan.

Dia menambahkan bahwa kesempatan bertahan diberikan sebagai bentuk kepercayaan manajemen dan tim pelatih terhadap kemampuan mereka.

"Meskipun beberapa pemain mencatatkan menit bermain minim pada musim lalu, manajemen dan tim pelatih percaya bahwa mereka masih memiliki potensi untuk berkembang bersama PSIM," lanjut Iksan Mahar.