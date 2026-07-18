Geber Persiapan Jelang Lawan PSIS Semarang, Ricky Pratama Ungkap Persebaya Surabaya Makin Padu!

Gelandang Persebaya Surabaya Ricky Pratama menyebut persiapan Green Force menghadapi PSIS Semarang terus menunjukkan perkembangan positif setelah menjalani latihan intensif selama sepekan. (Persebaya)

JawaPos.com — Persebaya Surabaya terus mematangkan persiapan menghadapi PSIS Semarang pada laga 99th Anniversary Game yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Minggu (19/7/2026).

Setelah menjalani program latihan intensif selama sekitar satu pekan, Green Force mulai menunjukkan perkembangan positif dari sisi fisik, taktik, hingga chemistry antarpemain sebagai modal menghadapi laga spesial di hadapan Bonek dan Bonita.

Pertandingan tersebut memang hanya berstatus laga pramusim. Namun, momentum perayaan ulang tahun ke-99 Persebaya Surabaya membuat seluruh pemain memiliki motivasi besar untuk menampilkan performa terbaik sebelum menghadapi kompetisi resmi musim 2026/2027.

Bagaimana perkembangan persiapan Persebaya Surabaya? Perkembangan Persebaya Surabaya dinilai terus meningkat seiring semakin padatnya agenda latihan yang dijalani dalam beberapa hari terakhir. Gelandang Ricky Pratama menyebut seluruh pemain bekerja keras agar mampu memahami konsep permainan yang diinginkan pelatih Bernardo Tavares.

Skuad Green Force musim ini memang mengalami banyak perubahan dengan hadirnya sejumlah wajah baru. Kondisi tersebut membuat tim pelatih memberikan perhatian besar terhadap pembentukan chemistry agar seluruh pemain dapat cepat beradaptasi satu sama lain.

Menurut Ricky, proses penyatuan permainan berjalan sesuai harapan. Setiap sesi latihan membawa perkembangan yang cukup signifikan sehingga para pemain semakin memahami tugas masing-masing di dalam lapangan.

"Persiapan tim sejauh ini berjalan sangat baik. Kami sudah menjalani program latihan selama kurang lebih satu pekan dan masih memiliki waktu untuk terus meningkatkan kesiapan sebelum menghadapi PSIS Semarang," ujar Ricky dikutip dari laman resmi Persebaya.id, Sabtu (17/7/2026).

Ucapan Ricky menggambarkan optimisme yang mulai tumbuh di dalam skuad Persebaya Surabaya. Waktu persiapan memang belum terlalu panjang, tetapi intensitas latihan yang tinggi dinilai cukup membantu mempercepat proses pembentukan kekompakan tim.

Apa fokus latihan Bernardo Tavares selama sepekan? Selama tujuh hari terakhir, tim pelatih memberikan materi latihan dengan intensitas tinggi. Program yang dijalankan mencakup peningkatan kondisi fisik, penyempurnaan teknik dasar, pematangan taktik, hingga membangun komunikasi antarpemain agar permainan semakin efektif.

Seluruh aspek tersebut menjadi fondasi penting mengingat Persebaya Surabaya akan menghadapi musim baru dengan komposisi pemain yang berbeda dibanding musim sebelumnya.

Adaptasi cepat menjadi salah satu target utama agar tim bisa tampil kompetitif sejak awal kompetisi. Ricky mengakui perubahan mulai terlihat di dalam tim. Hubungan antarpemain semakin baik karena mereka mulai memahami karakter permainan masing-masing setelah menjalani latihan bersama selama sepekan terakhir.

"Saya melihat perkembangan tim sangat positif. Seiring berjalannya latihan, para pemain mulai saling mengenal karakter permainan masing-masing, memahami kelebihan dan kekurangan rekan setim, sehingga kerja sama di lapangan juga semakin baik," tandasnya.