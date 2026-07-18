I.League Perbarui Kalender Kompetisi Musim 2026/2027, League Cup Dimulai Awal November

JawaPos.com - Operator kompetisi sepak bola Indonesia, I.League, memperbarui kalender kompetisi musim 2026/2027. Terdapat penyesuaian jadwal pada kompetisi Championship, serta menandai lahirnya League Cup sebagai turnamen baru di kompetisi domestik yang akan bergulir pada awal November 2026.

League Cup 2026/2027 Hadir Musim Depan League Cup yang merupakan kompetisi pendamping dijadwalkan kick-off pada 3 November 2026. Penempatan jadwal turnamen tersebut disusun dengan mempertimbangkan keseluruhan agenda kompetisi domestik maupun internasional.

Dalam edisi perdananya, seluruh pertandingan fase grup League Cup 2026/2027 akan dimainkan dalam tiga matchday yang seluruhnya dimainkan pada hari kerja, yakni pada 3-5 November, 24-26 November, dan 1-3 Desember 2026.

Penempatan jadwal tersebut juga disusun agar tidak berbenturan dengan kompetisi antarklub Asia. I.League berharap penyusunan kalender ini dapat menjaga asas fairness dan competitiveness bagi seluruh peserta.

Setelah fase grup berakhir, babak 12 besar akan digelar pada 15-17 Januari 2027 dan perempat final pada 30-31 Januari 2027. Pada fase perempat final ini, dua klub Indonesia yang tampil di kompetisi antarklub Asia akan mulai bergabung.

Delapan tim nantinya akan bersaing memperebutkan tiket menuju semifinal yang dijadwalkan bergulir pada 21 April 2027. Partai final League Cup 2026/2027 sendiri dijadwalkan berlangsung pada 19 Mei 2027.

Khusus partai final ini, I.League membuka kemungkinan perubahan jadwal apabila wakil Indonesia yang berlaga di AFC maupun ASEAN Club Champhionship (ACC) berhasil melaju hingga fase akhir kompetisi.

Jadwal Championship 2026/2027 Dimajukan Kehadiran turnamen pendamping League Cup, membuat jadwal Championship 2026/2026 berubah. I.League memajukan jadwal kick-off kompetisi kasta kedua Liga Indonesia itu.

Awalnya, Championship 2026/2027 akan bergulir pada 18 September 2026. Namun setelah pembaruan jadwal, kompetisi tersebut maju sepekan dan akan kick-off pada 12 September 2026.

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