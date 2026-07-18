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Andika Rachmansyah
Sabtu, 18 Juli 2026 | 14.57 WIB

Ditanya Soal Rumor Marselino Ferdinan ke Persija Jakarta, Shin Tae-yong Beri Jawaban Mengejutkan

Marselino Ferdinan saat membela Timnas Indonesia. John Herdman mengungkap peluang eks wonderkid Persebaya Surabaya tampil di Piala AFF 2026 masih bergantung pada aturan FIFA dan situasi Oxford United. (Instagram @marselinoferdinan10) - Image

Marselino Ferdinan saat membela Timnas Indonesia. John Herdman mengungkap peluang eks wonderkid Persebaya Surabaya tampil di Piala AFF 2026 masih bergantung pada aturan FIFA dan situasi Oxford United. (Instagram @marselinoferdinan10)

JawaPos.com - Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, angkat bicara soal rumor Marselino Ferdinan ke Macan Kemayoran. Juru taktik asal Korea Selatan itu justru mengeluarkan reaksi tak terduga saat mendengar rumor tersebut.

Nama Marselino mendadak dikaitkan dengan Persija Jakarta. Rumor mengenai pemain jebolan Persebaya Surabaya itu menjadi perbincangan hangat warganet di media sosial.

Rumor tersebut menjadi bahan perbincangan panas setelah Persija Jakarta mengunggah sebuah video yang menunjukkan jersey latihan berinisial ‘MF’. Inisial tersebut pun langsung mengundang reaksi dari warganet dan dinarasikan sebagai Marselino Ferdinan.

Nah, awak media, termasuk JawaPos.com, berkesempatan untuk menanyakan mengenai kebenaran rumor liar yang beredar di media sosial tersebut. Kesempatan itu didapat ketika Persija Jakarta menggelar sesi latihan terbuka di Persija Jakarta Training Ground, Sawangan, Depok, Jumat (17/7/2026) sore WIB.

Ketika mendengar pertanyaan tersebut, Shin Tae-yong terlihat keheranan. Eks pelatih Timnas Indonesia itu justru bertanya balik kepada awak media soal rumor tersebut, alih-alih memberikan jawaban spesifik.

“Dengar dari siapa itu?,” jawab Shin Tae-yong singkat kepada wartawan termasuk JawaPos.com, dikutip Sabtu (18/7/2026).

Setelah menjawab pertanyaan tersebut, Shin Tae-yong kemudian memberikan gestur tanda silang. Gestur tersebut pun bisa bermakna ganda, antara menegaskan bahwa rumor tersebut tidak benar, atau enggan menjawab rumor mengenai Marselino.

Tak heran jika warganet mengaitkan nama Marselino dengan Persija Jakarta. Terlepas dari unggahan video jersey latihan berinisial ‘MF’, Marselino sendiri merupakan salah satu pemain kesayangan Shin Tae-yong saat masih menjabat sebagai pelatih Timnas Indonesia.

Ditambah, masa depan Marselino masih menjadi misteri. Mengutip dari laman Transfermarkt, kontrak pemain berusia 21 tahun itu bersama Oxford United telah habis pada 30 Juni 2026. Sampai saat ini, belum diketahui pasti bagaimana nasib pemain jebolan Persebaya Surabaya itu.

Sementara, Shin Tae-yong sendiri telah mendatangkan salah satu pemain kesayangannya di Timnas Indonesia, yakni Pratama Arhan. Pemain yang dikenal memiliki kekuatan lemparan jarak jauh itu direkrut Persija Jakarta dengan kontrak jangka panjang berdurasi tiga musim atau tepatnya hingga Juni 2029 mendatang.

Editor: Hendra
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