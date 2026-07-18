League Cup Resmi Dimulai 3 November 2026, I.League Ubah Kalender Kompetisi Musim 2026/2027

JawaPos.com - I.League resmi memperbarui kalender kompetisi musim 2026/2027 dengan memasukkan League Cup yang akan mulai bergulir pada 3 November 2026. I.League juga memajukan jadwal Championship menjadi 12 September 2026.

Penyesuaian ini dilakukan untuk menyelaraskan kompetisi nasional dengan agenda FIFA, AFC, AFF, serta memberikan kepastian kepada seluruh klub dalam menyusun persiapan menghadapi musim baru.

Kalender kompetisi terbaru yang berlaku per 15 Juli 2026 menjadi acuan resmi bagi seluruh peserta kompetisi. I.League juga memastikan setiap perubahan telah disusun dengan mempertimbangkan agenda domestik, internasional, hingga kebutuhan operasional sepanjang musim.

Bagaimana Jadwal Lengkap League Cup 2026/2027? League Cup 2026/2027 akan resmi kick off pada 3 November 2026 dengan seluruh pertandingan fase grup dimainkan pada hari kerja atau weekday. Format tersebut dipilih agar tidak mengganggu jalannya kompetisi liga sekaligus memberi ruang bagi klub yang tampil di level internasional.

Fase grup akan berlangsung dalam tiga matchday, yaitu pada 3–5 November, 24–26 November, serta 1–3 Desember 2026. Penyusunan jadwal tersebut dilakukan agar tidak berbenturan dengan agenda kompetisi antarklub Asia sehingga prinsip fairness dan competitiveness tetap terjaga.

Setelah fase grup selesai, kompetisi akan berlanjut ke babak gugur 12 besar yang dijadwalkan berlangsung pada 15–17 Januari 2027. Delapan tim terbaik kemudian melaju ke babak perempat final pada 30–31 Januari 2027.

Menariknya, pada fase perempat final akan bergabung dua wakil Indonesia yang tampil di kompetisi antarklub AFC. Kehadiran kedua tim tersebut membuat persaingan menuju semifinal dipastikan berlangsung semakin ketat.

Semifinal League Cup dijadwalkan berlangsung pada 21 April 2027. Sementara partai puncak telah ditetapkan pada 19 Mei 2027 sebagai penutup kompetisi perdana tersebut.