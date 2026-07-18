League Cup Resmi Dimulai 3 November 2026, I.League Ubah Kalender Kompetisi Musim 2026/2027

Direktur Utama I.League Ferry Paulus umumkan pembaruan kalender kompetisi musim 2026/2027 yang mencakup jadwal League Cup dan Championship. (Istimewa/JawaPos.com)
JawaPos.com - I.League resmi memperbarui kalender kompetisi musim 2026/2027 dengan memasukkan League Cup yang akan mulai bergulir pada 3 November 2026. I.League juga memajukan jadwal Championship menjadi 12 September 2026.
Penyesuaian ini dilakukan untuk menyelaraskan kompetisi nasional dengan agenda FIFA, AFC, AFF, serta memberikan kepastian kepada seluruh klub dalam menyusun persiapan menghadapi musim baru.
Kalender kompetisi terbaru yang berlaku per 15 Juli 2026 menjadi acuan resmi bagi seluruh peserta kompetisi. I.League juga memastikan setiap perubahan telah disusun dengan mempertimbangkan agenda domestik, internasional, hingga kebutuhan operasional sepanjang musim.
League Cup 2026/2027 akan resmi kick off pada 3 November 2026 dengan seluruh pertandingan fase grup dimainkan pada hari kerja atau weekday. Format tersebut dipilih agar tidak mengganggu jalannya kompetisi liga sekaligus memberi ruang bagi klub yang tampil di level internasional.
Fase grup akan berlangsung dalam tiga matchday, yaitu pada 3–5 November, 24–26 November, serta 1–3 Desember 2026. Penyusunan jadwal tersebut dilakukan agar tidak berbenturan dengan agenda kompetisi antarklub Asia sehingga prinsip fairness dan competitiveness tetap terjaga.
Setelah fase grup selesai, kompetisi akan berlanjut ke babak gugur 12 besar yang dijadwalkan berlangsung pada 15–17 Januari 2027. Delapan tim terbaik kemudian melaju ke babak perempat final pada 30–31 Januari 2027.
Baca Juga:Jadwal Prancis vs Inggris Perebutan Peringkat Ketiga Piala Dunia 2026, Prediksi, dan Siaran Langsung
Menariknya, pada fase perempat final akan bergabung dua wakil Indonesia yang tampil di kompetisi antarklub AFC. Kehadiran kedua tim tersebut membuat persaingan menuju semifinal dipastikan berlangsung semakin ketat.
Semifinal League Cup dijadwalkan berlangsung pada 21 April 2027. Sementara partai puncak telah ditetapkan pada 19 Mei 2027 sebagai penutup kompetisi perdana tersebut.
I.League juga menyiapkan skenario penyesuaian jadwal final apabila dua wakil Indonesia yang tampil di kompetisi antarklub AFC maupun AFF Shopee Cup berhasil melangkah hingga babak lanjutan sekaligus mencapai final League Cup. Langkah ini diambil agar tidak terjadi benturan jadwal yang dapat merugikan klub peserta.
Alasan Mengapa Jude Bellingham Menampar Pemain Argentina Setelah Inggris Tersingkir dari Piala Dunia 2026
Rekor Pertemuan Lengkap Argentina vs Spanyol, Mencari Juara Sejati di Final Piala Dunia 2026
Menteri PU Dody Hanggodo Ungkap 10.000 Pegawai Terindikasi Judol dan Masalah Absensi
Analisis Prediksi Bursa Inggris vs Argentina di Piala Dunia 2026: La Albiceleste Sudah Teruji hingga 120 Menit
Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Profil Simson Rarameha Ngadang alias Temon: Lulusan Psikologi UI yang Memilih Jadi Komedian
Analisis Prediksi Bursa Spanyol vs Argentina di Piala Dunia 2026: La Roja Lebih Dijagokan Juara Piala Dunia 2026
Jude Bellingham Ungkap Adu Argumennya dengan Lionel Messi saat Inggris Tumbang dari Argentina di Semifinal Piala Dunia 2026
3 Fakta Statistik yang Untungkan Spanyol Kalahkan Argentina di Final Piala Dunia 2026, Luis de la Fuente Punya Pola Juara