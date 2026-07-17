Garudayaksa FC Pastikan Kebugaran Pemain Jelang Super League, Pemain Jalani Medical Check-Up

Pemain Garudayaksa FC jalani medical check-up pastikan kebugaran jelang super league musim 2026/27. (Istimewa)
JawaPos.com - Garudayaksa FC resmi menggelar Medical Check-Up (MCU) bagi seluruh pemain sebagai bagian dari persiapan menghadapi kompetisi Liga 1 musim 2026/27. Pemeriksaan kesehatan tersebut di Rumah Sakit Mitra Keluarga Cibubur pada Jumat (17/7), menjadi agenda rutin klub untuk memastikan setiap pemain berada dalam kondisi terbaik.
Langkah ini dilakukan sebagai bentuk komitmen manajemen Garudayaksa dalam menjaga kebugaran skuad sejak awal persiapan super league musim ini. Selain memantau kondisi kesehatan, hasil pemeriksaan juga akan menjadi dasar bagi tim pelatih dan tim medis dalam menyusun program latihan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing pemain.
Dokter Tim Garudayaksa FC Muhammad Kemal Nur menjelaskan, pemeriksaan kali ini dilakukan secara menyeluruh. Seluruh pemain menjalani serangkaian tes untuk mengetahui kondisi fisik dan kesehatan mereka secara detail.
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"Medical Check-Up hari ini meliputi pemeriksaan umum, pemeriksaan urine, dan skrining jantung. Untuk lebih detailnya, pemain juga akan melakukan pemeriksaan muskuloskeletal yang meliputi pemeriksaan otot, sendi, dan tulang oleh dokter ortopedi," ujar Kemal Nur.
Rangkaian pemeriksaan diawali dengan pengecekan dasar, mulai dari pengukuran tekanan darah, tinggi badan, hingga berat badan. Setelah itu, para pemain menjalani pengambilan sampel darah dan urine sebagai bagian dari pemeriksaan laboratorium.
Suasana pemeriksaan berlangsung santai. Beberapa pemain bahkan terlihat saling bercanda ketika menjalani proses pengambilan darah. Meski demikian, seluruh tahapan tetap berjalan tertib sesuai prosedur yang telah disiapkan oleh tim medis.
Usai pemeriksaan laboratorium, para pemain bergantian menjalani rekam jantung atau Elektrokardiogram (EKG). Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan fungsi jantung dalam kondisi normal saat tubuh berada dalam keadaan istirahat.
Tak hanya itu, pemeriksaan kesehatan juga mencakup evaluasi fisik pada bagian telinga, hidung, tenggorokan (THT), serta pemeriksaan area abdomen. Seluruh proses dilakukan oleh tenaga medis sesuai bidang keahlian masing-masing.
Salah satu tahapan yang menjadi perhatian utama adalah pemeriksaan muskuloskeletal. Dalam sesi ini, dokter spesialis ortopedi mengevaluasi kondisi otot, sendi, hingga tulang, terutama pada bagian kaki yang menjadi penopang utama aktivitas para pesepak bola.
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