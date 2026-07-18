Marcos Santos Pimpin Latihan Perdana Arema FC, Bidik Performa Lebih Baik di Super League Musim Depan

JawaPos.com - Pelatih Arema FC, Marcos Santos, akhirnya kembali memimpin langsung sesi latihan tim di Malang pada Sabtu (18/7/2026).

Kehadirannya menjadi pelengkap persiapan Singo Edan yang kini telah memasuki pekan ketiga latihan sebagai bagian dari agenda menyambut Piala Presiden 2026 dan Super League 2026/2027.

Kembalinya pelatih asal Brasil tersebut disambut positif oleh seluruh elemen tim. Bagi Marcos, kembali ke Indonesia dan bertemu lagi dengan atmosfer sepak bola Malang menjadi momen yang selalu dinantikannya sejak kompetisi musim lalu berakhir.

Marcos mengaku senang bisa kembali bekerja bersama skuad Arema FC. Ia berharap tim asuhannya mampu menunjukkan perkembangan yang lebih baik dibandingkan musim sebelumnya, baik dari segi permainan maupun mentalitas di lapangan.

"Saya ingin mengucapkan terima kasih. Sangat menyenangkan bisa kembali ke Indonesia, kembali ke Malang. Saya berharap semua bisa melihat Arema FC yang lebih kuat, lebih solid, dan lebih berkomitmen pada musim ini. Kami ingin terus berkembang karena Arema FC adalah tim besar yang setiap tahunnya harus menjadi lebih baik," ujar Marcos.

Memasuki musim keduanya bersama Singo Edan, Marcos merasa proses persiapan kali ini berjalan lebih matang.

Ia mengungkapkan bahwa komunikasi dengan manajemen telah terjalin sejak kompetisi musim lalu selesai sehingga proses penyusunan skuad dapat dilakukan lebih terarah.

Menurutnya, komposisi pemain yang dimiliki Arema FC saat ini memberikan keyakinan bahwa tim mampu bersaing di level tertinggi. Ia melihat seluruh pemain menunjukkan profesionalisme serta semangat tinggi selama menjalani latihan.