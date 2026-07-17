Pieter Huistra Beberkan Rencana Transfer PSS Sleman, 3 Posisi Ini Jadi Prioritas

Pelatih PSS Sleman, Pieter Huistra. (Istimewa)
JawaPos.com - PSS Sleman mulai memanaskan mesin untuk menyambut musim Super League 2026/2027.
Setelah menikmati masa libur kompetisi, skuad Super Elang Jawa kembali menjalani latihan perdana sebagai bagian dari persiapan pramusim di Lapangan Pakembinangun, Kamis (16/7/2026) sore WIB.
Tak hanya fokus mengembalikan kondisi fisik pemain, tim pelatih juga bergerak aktif menyusun komposisi skuad agar lebih kompetitif menghadapi persaingan musim baru.
Pelatih kepala Pieter Huistra mengungkapkan PSS masih memburu beberapa pemain baru untuk mengisi posisi yang dinilai masih membutuhkan tambahan tenaga.
Menurut pelatih asal Belanda tersebut, ada tiga sektor yang menjadi prioritas utama dalam bursa transfer kali ini, yakni striker, pemain bertahan, dan gelandang bertahan.
Ketiga posisi itu dianggap penting untuk membuat keseimbangan permainan tim semakin baik.
"Kami masih terus bekerja untuk melengkapi komposisi tim. Saat ini kami masih mencari seorang striker, pemain belakang, dan gelandang bertahan berkualitas yang menjadi kebutuhan penting tim," ujar Pieter Huistra usai memimpin latihan.
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Meski demikian, Huistra mengisyaratkan bahwa PSS sebenarnya sudah memiliki beberapa nama yang masuk dalam daftar incaran.
Kini manajemen bersama tim pelatih tinggal menyelesaikan proses administrasi dan negosiasi sebelum para pemain tersebut diumumkan secara resmi kepada publik.
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