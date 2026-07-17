Latihan Perdana PSS Sleman Dimulai, Pieter Huistra Ungkap Masih Tunggu 10 Pemain Bergabung

Latihan PSS Sleman (sumber ileague.id)
JawaPos.com - PSS Sleman resmi memulai persiapan menghadapi musim kompetisi 2026/2027 dengan menggelar latihan perdana di Lapangan Pakembinangun, Rabu (15/7/2026) sore WIB.
Sesi ini menjadi awal perjalanan Super Elang Jawa dalam membangun kekuatan untuk menghadapi kompetisi musim baru.
Latihan dipimpin langsung oleh pelatih kepala Pieter Huistra bersama jajaran staf kepelatihan. Seluruh pemain yang telah bergabung tampak antusias kembali berlatih setelah menjalani masa libur.
Suasana latihan berlangsung santai, namun tetap fokus sebagai bagian dari tahap awal pembentukan kondisi fisik dan permainan tim.
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Pada sesi pertama ini, para pemain menjalani program latihan dasar yang diawali dengan pemanasan untuk mengembalikan kebugaran tubuh.
Setelah itu, latihan dilanjutkan dengan ball feeling guna mengasah kembali sentuhan terhadap bola sebelum ditutup melalui sesi permainan dalam tempo cepat yang menekankan kerja sama, komunikasi, serta pengambilan keputusan di lapangan.
Bagi Pieter Huistra, latihan perdana menjadi kesempatan untuk melihat kondisi para pemain sekaligus memantau potensi pemain muda yang mendapat kesempatan naik ke tim utama.
"Hari ini adalah latihan pertama, sesi pertama kami. Banyak pemain muda dari akademi yang mendapat kesempatan bergabung dengan tim. Itu hal yang bagus untuk dilakukan. Senang melihat mereka dan kualitas yang mereka miliki," ujar Huistra.
Menurut pelatih asal Belanda tersebut, kehadiran para pemain akademi menjadi bagian penting dalam proses regenerasi tim. Ia menilai sejumlah pemain muda menunjukkan kualitas yang menjanjikan dan layak mendapatkan kesempatan untuk berkembang bersama skuad senior. Meski begitu, komposisi pemain PSS Sleman saat ini belum sepenuhnya lengkap.
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