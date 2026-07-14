Garudayaksa FC Resmi Perpanjang Kontrak Andik Vermansah, Siap Jadi Andalan di Super League 2026/27

JawaPos.com - Garudayaksa FC memastikan salah satu pemain terbaiknya tetap menjadi bagian dari tim untuk menghadapi Super League 2026/27. Manajemen klub resmi memperpanjang kontrak winger berpengalaman Andik Vermansah setelah tampil konsisten sepanjang musim lalu.

Keputusan tersebut menjadi langkah penting dalam persiapan Garudayaksa FC menghadapi persaingan di super league, kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Pengalaman dan kualitas Andik Vermansah dinilai masih menjadi aset berharga bagi tim yang baru saja meraih promosi.

Musim lalu, Andik Vermansah jadi salah satu sosok paling berpengaruh di skuad Garudayaksa FC. Pemain berusia 34 tahun itu tampil dalam 23 pertandingan dengan mencatatkan dua gol dan 13 assist. Kontribusi tersebut turut mengantarkan Garudayaksa FC keluar sebagai juara Pegadaian Championship 2025/26 sekaligus memastikan tiket promosi ke Super League.

Tak hanya produktif dalam menciptakan peluang, Andik Vermansah juga dikenal sebagai pemain yang mampu menjaga ritme permainan tim. Kecepatan, visi bermain, serta pengalamannya menjadi nilai lebih yang masih dibutuhkan pelatih untuk menghadapi kompetisi musim depan.

Kabar perpanjangan kontrak itu diumumkan langsung melalui akun Instagram resmi Garudayaksa FC. Dalam unggahan, klub menyampaikan pesan optimistis menyambut kelanjutan kerja sama dengan pemain asal Jember tersebut.

"The journey continues, @andikvermansah stays with Garudayaksa. More battles. More moments. More glory," tulis Instagram resmi Garudayaksa FC.

Unggahan itu disambut antusias oleh para pendukung yang berharap Andik kembali menjadi motor serangan tim pada musim debut Garudayaksa FC di Super League. Andik pun mengaku senang bisa melanjutkan perjalanannya bersama klub.

Menurut dia, suasana kekeluargaan yang terbangun sejak pertama datang menjadi salah satu alasan utama dirinya memilih bertahan. "Alhamdulillah, saya sangat senang dan bangga bisa terus menjadi bagian dari keluarga besar Garudayaksa FC. Sejak awal datang ke sini, saya merasakan kekeluargaan yang luar biasa dari manajemen, staf pelatih, hingga rekan-rekan setim," ujar Andik.