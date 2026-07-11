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Andika Rachmansyah
Minggu, 12 Juli 2026 | 01.38 WIB

Tekad Ole Romeny usai Resmi Gabung Fortuna Sittard

Ole Romeny resmi diperkenalkan sebagai rekrutan anyar Fortuna Sittard (dok: fortuna sittard) - Image

Ole Romeny resmi diperkenalkan sebagai rekrutan anyar Fortuna Sittard (dok: fortuna sittard)

JawaPos.com - Penyerang Timnas Indonesia, Ole Romeny, resmi bergabung dengan klub Eredivisie atau kasta tertinggi Belanda, Fortuna Sittard. Dia bertekad menjadi mesin gol skuad Fortunezen -julukan Fortuna Sittard. 

Ole Romeny diperkenalkan sebagai rekrutan anyar Fortuna Sittard pada Sabtu (10/7/2026). Penyerang berusia 26 tahun itu didatangkan dari Oxford United dengan status pinjaman.

Ole Romeny mengatakan tak butuh waktu lama untuk memantapkan hatinya bergabung dengan Fortuna Sittard. Faktor kepecayaan yang diberikan pada klub menjadi salah satu alasan ia bergabung dengan Fortunezen. 

“Sejak pertama kali, saya langsung merasa cocok. Kepercayaan yang diberikan klub kepada saya membuat saya memiliki perasaan yang sangat positif dan menjadi faktor penting dalam keputusan saya bergabung,” kata Ole Romeny, dilansir dari laman resmi Fortuna Sittard, Sabtu (11/7/2026).

Siap Jadi Mesin Gol Fortuna Sittard

Meski hanya berstatus sebagai pemain pinjaman, Ole Romeny tak ingin setengah-setengah. Eks pemain FC Utrecht itu menegaskan akan memberikan penampilan terbaiknya untuk menjadi andalan Fortuna Sittard dalam urusan mencetak gol gawang lawan.

“Saya sudah tidak sabar untuk segera berada di lapangan, memainkan pertandingan, dan menunjukkan kemampuan saya,” ucapnya.

“Sebagai seorang penyerang, saya ingin menjadi pembeda bagi tim. Karena itu, saya akan melakukan segalanya untuk mencetak banyak gol dan bersama-sama meraih berbagai kesuksesan di sini,” tegas Ole Romeny.

Tak heran jika Fortuna Sittard meminjam Ole Romeny dari Oxford United. Saat ini, Fortunezen hanya memiliki satu striker murni yaitu Lequincio Zeefuik. Maka itu, penyerang Timnas Indonesia tersebut diharapkan bisa mempertajam lini serang tim. 

Selain itu, kepindahannya ke Fortuna Sittard juga menjadi momentum bagi Ole Romeny untuk menambah menit bermain. Pasalnya, pemain berusia 26 tahun itu bisa dibilang minim menit bermain bersama Oxford United. Sejak bergabung pada 2025 lalu, ia total mencatat 32 penampilan dari semua kompetisi. 

Editor: Banu Adikara
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