Bukan ke Persib Bandung! Ole Romeny Resmi Gabung Fortuna Sittard

Ole Romeny resmi diperkenalkan sebagai rekrutan anyar Fortuna Sittard (dok: fortuna sittard)
JawaPos.com - Masa depan penyerang Timnas Indonesia, Ole Romeny, akhirnya terungkap. Penyerang berusia 26 tahun itu resmi bergabung dengan klub Eredivisie atau kasta tertinggi Belanda, Fortuna Sittard.
Kepastian tersebut diumumkan langsung oleh Fortuna Sittard pada Sabtu (11/7/2026). Ole Romeny didatangkan oleh skuad berjuluk Fortunezen itu dengan status pinjaman dari Oxford United.
“Fortuna Sittard resmi memperkuat skuadnya untuk musim 2026/2027 dengan mendatangkan Ole Romeny. Penyerang berusia 26 tahun itu direkrut dengan status pinjaman dari klub Inggris, Oxford United,” tulis Fortuna Sittard dalam laman resminya, Sabtu (12/7/2026).
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Direktur Teknik Fortuna Sittard, Joris Mathijsen, menyambut antusias kehadiran Ole Romeny. Dia bahkan mengungkapkan bahwa klub telah lama mengupayakan transfer penyerang Timnas Indonesia tersebut.
“Kami sudah cukup lama mengupayakan kedatangan Ole, tetapi proses penyelesaian izin kerjanya membuat transfer ini memakan waktu lebih lama,” kata Mathijsen.
Mathijsen menilai, Ole Romeny akan memberikan dampak positif pada lini serang Fortuna Sittard. Menurutnya, eks pemain FC Utrecht itu terus berkembang dengan sangat baik, baik di level klub maupun di internasional bersama Timnas Indonesia.
“Ole adalah tambahan kekuatan di lini serang yang sudah saya kenal baik sejak pernah bekerja sama dengannya. Sejak saat itu, dia terus berkembang dan menambah pengalaman, baik di level nasional maupun internasional. Selain itu, kini dia juga telah menjadi pemain Timnas Indonesia,” ujar Mathijsen.
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Dengan bergabungnya Ole Romeny ke Fortuna Sittard sekaligus mengakhiri spekulasi masa depannya. Penyerang naturalisasi Timnas Indonesia itu sempat dikaitkan dengan Persib Bandung.
Nama Ole Romeny ramai diperbincangkan setelah Persib Bandung memperkenalkan Ragnar Oratmangoen sebagai rekrutan anyarnya di bursa transfer Super League 2026/2027. Sebab, tim berjuluk Pangeran Biru itu memberikan kode dengan memepertebal huruf O dan R dalam video perkenalan Ragnar.
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