Ole Romeny Dikabarkan Kenakan Nomor 10 di Fortuna Sittard, Isyarat Kepindahan ke Eredivisie Kian Kuat

JawaPos.com - Kabar mengenai masa depan penyerang Timnas Indonesia Ole Romeny semakin mengarah ke klub Eredivisie Fortuna Sittard. Meski hingga kini belum ada pengumuman resmi dari pihak klub, bocoran nomor punggung yang akan dikenakan sang pemain menjadi petunjuk kuat bahwa proses kepindahan tinggal menunggu waktu.

Dalam informasi yang beredar, Ole Romeny disebut akan memakai nomor punggung 10 bersama Fortuna Sittard. Nomor tersebut bukan sekadar angka di jersey, melainkan identik dengan pemain yang memiliki peran penting dalam tim, baik sebagai kreator serangan maupun sosok andalan di lini depan.

Jika benar mengenakan nomor tersebut, kepercayaan besar sudah diberikan Fortuna Sittard kepada Ole Romeny, penyerang berusia 26 tahun itu. Nomor 10 biasanya disematkan kepada pemain yang diharapkan mampu menjadi pembeda di lapangan.

Pada musim 2025/2026, nomor punggung 10 di Fortuna Sittard digunakan oleh gelandang serang asal Kroasia, Alen Halilovic. Namun, musimnya tidak berjalan sesuai harapan karena hanya tampil dalam lima pertandingan sepanjang kompetisi.

Kontrak Halilovic bersama Fortuna Sittard juga telah berakhir pada 30 Juni 2026. Dengan status tersebut, nomor punggung 10 kini tersedia dan diyakini akan menjadi milik Ole Romeny apabila transfernya benar-benar rampung.

Rumor kepindahan Ole sendiri sudah mencuat dalam beberapa pekan terakhir. Penampilannya bersama Timnas Indonesia membuat namanya semakin mendapat perhatian, terutama setelah tampil konsisten sebagai salah satu ujung tombak skuad Garuda.

Bergabung dengan Fortuna Sittard juga akan menjadi langkah menarik bagi karier Ole. Klub yang berlaga di kasta tertinggi Liga Belanda itu dikenal memberi kesempatan kepada pemain muda maupun pemain yang ingin mengembangkan kualitasnya di kompetisi yang lebih kompetitif.

Bagi Timnas Indonesia, bermain secara reguler di Eredivisie tentu menjadi nilai tambah bagi perkembangan Ole. Persaingan yang ketat diyakini akan membantu meningkatkan kualitas permainan, pengalaman, dan mental bertandingnya sebelum kembali memperkuat skuad Garuda di berbagai ajang internasional.