Usai Bawa PSS Sleman Promosi, Pieter Huistra Kini Dipercaya jadi Pelatih Kepala Super Elang Jawa

Dirtek PSS Sleman, Pieter Huistra. (Istimewa)
JawaPos.com - PSS Sleman mulai menatap kompetisi Super League 2026/27 dengan langkah serius. Setelah berhasil mengamankan tiket promosi ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia, manajemen Super Elang Jawa resmi menunjuk Pieter Huistra sebagai pelatih kepala.
Pengumuman tersebut disampaikan pada Kamis (18/6) malam. Kehadiran pelatih asal Belanda itu menjadi bagian dari upaya PSS untuk membangun fondasi yang kuat menghadapi persaingan di level tertinggi musim depan.
Nama Pieter Huistra bukan sosok asing bagi PSS Sleman. Pada musim 2025/26, ia menjabat sebagai Direktur Teknik dan menjadi salah satu figur penting dalam perjalanan tim hingga berhasil meraih promosi dari Pegadaian Championship.
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Manajemen PSS menilai Huistra memiliki pemahaman yang mendalam terhadap identitas klub, karakter permainan yang ingin dibangun, serta arah pengembangan tim dalam jangka panjang.
Direktur PT Putra Sleman Sembada, Yoni Arseto, mengatakan bahwa penunjukan Pieter Huistra merupakan bagian dari proses yang telah direncanakan sejak lama.
Menurutnya, keberhasilan sebuah tim tidak hanya ditentukan oleh hasil akhir, tetapi juga oleh konsistensi dan kesinambungan dalam menjalankan program pembinaan.
"Kami meyakini bahwa tim yang kuat dibangun melalui konsistensi, kerja keras, dan proses yang berkelanjutan. Coach Pieter merupakan bagian penting dari proses tersebut dan memiliki pemahaman yang baik terhadap identitas, karakter, serta visi misi yang ingin diwujudkan oleh PSS Sleman," ujar Yoni.
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Lebih lanjut, ia mengajak seluruh elemen tim untuk tetap fokus mempersiapkan diri menjelang musim baru. Manajemen berharap PSS dapat terus berkembang dan memberikan performa terbaik bagi para pendukung setianya.
Keputusan menunjuk Huistra juga tidak lepas dari pencapaian impresif PSS sepanjang musim lalu. Tim berjuluk Super Elang Jawa mampu melewati berbagai tantangan hingga akhirnya mengakhiri kompetisi sebagai runner-up Pegadaian Championship 2025/26 sekaligus memastikan promosi ke Super League.
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