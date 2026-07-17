Persis Datangkan Gelandang Asal Spanyol Juan Mera, Siap Bawa Laskar Sambernyawa Promosi ke Super League

JawaPos.com - Persis Solo kembali menambah kekuatan untuk menghadapi kompetisi liga 2 musim 2026/27. Kali ini, Laskar Sambernyawa resmi memperkenalkan gelandang serang asal Spanyol Juan Mera sebagai rekrutan terbaru pada Kamis (16/7).

Kehadiran Juan Mera diharapkan mampu menambah kreativitas permainan Persis, terutama dalam membangun serangan. Pemain berusia 31 tahun itu datang dengan bekal pengalaman bermain di berbagai kompetisi, termasuk India dan Indonesia.

Sebelum merapat ke Persis Solo, Juan Mera sempat membela Persiraja Banda Aceh. Meski hanya tampil dalam sembilan pertandingan, dia mampu memberikan kontribusi yang cukup baik dengan mencetak tiga gol dan satu assist. Catatan tersebut menjadi salah satu alasan Persis tertarik menggunakan jasanya.

Selain berkiprah di Indonesia, Juan Mera juga memiliki pengalaman panjang di kompetisi India. Dia pernah memperkuat sejumlah klub seperti Dempo FC, Churchill Brothers, hingga Punjab FC.

Salah satu pencapaian terbaiknya terjadi saat berseragam Punjab FC. Bersama klub tersebut, Juan Mera sukses membantu tim menjuarai I-League sekaligus mengamankan promosi ke kasta tertinggi sepak bola India, Indian Super League (ISL). Pengalaman itu diharapkan bisa menjadi modal berharga untuk membantu Persis mencapai target musim ini.

Usai resmi diperkenalkan, Juan Mera mengaku senang bisa bergabung dengan Persis Solo. Menurut dia, Persis merupakan salah satu klub besar di Indonesia yang memiliki sejarah serta basis suporter yang luar biasa.

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"Saya sangat senang dapat bergabung di klub ini. Saya pikir ini adalah klub besar di Indonesia dan saya rasa ini adalah musim yang sangat baik. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu klub ini," ujar Juan Mera.

Dia menegaskan, target utama yang ingin dicapai bersama Persis adalah membawa tim meraih promosi. Untuk mewujudkan hal tersebut, Juan menilai seluruh elemen tim harus menjaga kekompakan sejak awal musim.