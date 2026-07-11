Timo Scheunemann Sebut Persaingan Tembus Timnas Sepak Bola Putri Indonesia Makin Ketat

JawaPos.com - Pelatih tim nasional (timnas) sepak bola U-16 putri Indonesia Timo Scheunemann mengingatkan pesepak bola muda agar semakin serius dan konsisten berlatih, karena persaingan menembus skuad Srikandi dipastikan semakin ketat, dikutip dari ANTARA.

Dia menilai peluang akan semakin kompetitif, karena meningkatnya jumlah pemain berbakat yang terus berkembang serta turnamen berstandar bagus untuk kelompok umur.

"Jadi harapan saya setiap pemain jangan melewatkan kesempatan di setiap turnamen agar menjadi lebih serius lagi mengembangkan karir," kata pria yang kerap disapa Coach Timo itu di sela memantau pertandingan kategori U15 dan U18 dalam Hydroplus Soccer League (HSL) All-Stars 2025/2026 di Supersoccer Arena, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Sabtu.

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Menurut dia, kondisi tersebut berbeda dengan beberapa tahun lalu ketika jumlah pemain putri masih terbatas sehingga pilihan pemain untuk timnas kelompok umur maupun senior belum sebanyak saat ini.

Dia menjelaskan, peningkatan kualitas dan kuantitas pemain membuat persaingan menjadi lebih sehat. Oleh sebab itu, setiap pemain harus menjaga konsistensi latihan apabila ingin tetap bersaing memperebutkan tempat di timnas.

Coach Timo mencontohkan terkait pemilihan pemain timnas U16 untuk menghadapi Srikandi Merdeka Cup pada 14-23 Agustus 2026. Momen itu akan memberikan kesempatan lebih besar kepada para pemain untuk tampil membela negara.

Tim pelatih berencana menyiapkan dua skuad yang masing-masing berisi 23 pemain, sehingga total sekitar 46 pemain berpeluang mengenakan seragam timnas U16 putri saat Srikandi Merdeka Cup mendatang.

Perkembangan kualitas dan kuantitas pemain, lanjut dia, tidak lepas dari bergulirnya kompetisi usia muda selama sekitar 10 bulan terakhir sehingga membuat pemain memperoleh jam bertanding secara rutin.