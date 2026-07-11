Timnas Sepak Bola U-16 Putri Indonesia Mulai TC Akhir Juli 2026

Pelatih tim nasional (timnas) sepak bola U16 putri Indonesia Timo Scheunemann menjawab pertanyaan wartawan di Supersoccer Arena, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Sabtu (11/7/2026). ANTARA/Donny Aditra

JawaPos.com - Pelatih timnas U16 putri Indonesia Timo Scheunemann mengatakan skuad tersebut memulai pemusatan latihan (TC) pada 24 Juli di Supersoccer Arena, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, sebagai persiapan menghadapi Srikandi Merdeka Cup 2026, 14-23 Agustus 2026.

Dia menjelaskan, TC akan diikuti pemain-pemain yang telah masuk daftar pantauan tim pelatih dalam Hydroplus Soccer League (HSL) All-Stars 2025/2026 maupun dari luar ajang itu.

"Intinya kami mulai TC bagi semua pemain bersama-sama, baru kemudian dipisah menjadi dua tim yang masing-masing berisi 23 pemain," kata pria yang kerap disapa Coach Timo di sela memantau pertandingan U15 dalam HSL All-Stars 2025/2026 di Supersoccer Arena, Sabtu.

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Lebih lanjut dia menjelaskan, jumlah pemain yang dipanggil ke TC akan melebihi kebutuhan akhir tim. Nantinya dilakukan pencoretan terakhir untuk membentuk dua skuad, yang total berisi 46 pemain akan tampil pada turnamen tersebut.

Langkah itu dilakukan agar tim pelatih memiliki lebih banyak pilihan sebelum menetapkan masing-masing 23 pemain di dua skuad Indonesia.

Timo menyatakan selain dirinya, pelatih Takumi Taniguchi juga direncanakan menangani salah satu tim yang akan tampil di Srikandi Merdeka Cup.

Selama pemusatan latihan, lanjut dia, tim pelatih akan menggelar sejumlah uji coba internal.

Selain pertandingan antarpemain dalam satu tim, kedua skuad terpilih juga akan saling berhadapan sebagai bagian dari proses evaluasi sebelum tampil nanti.

Apabila diperlukan, kata dia, kedua tim juga akan menghadapi tim putra untuk meningkatkan kualitas permainan dan mengukur kesiapan para pemain menghadapi turnamen.

Timo mengungkapkan tim pelatih telah memiliki sejumlah nama yang masuk radar berdasarkan pemantauan selama pelaksanaan HSL dari empat regional, maupun HSL All-Stars di Kudus.

Srikandi Merdeka Cup 2026 mempertemukan delapan tim sepak bola U16 terbaik dari tujuh negara, yakni Arab Saudi, Filipina, Malaysia, Singapura, Thailand, Yordania, dan Indonesia, di Supersoccer Arena, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, pada 14-23 Agustus.