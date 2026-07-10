Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andika Rachmansyah
Jumat, 10 Juli 2026 | 17.19 WIB

Timnas Putri Indonesia Bertekad Pertahankan Gelar di Piala AFF Wanita 2026

Pelatih Timnas Putri Indonesia, Satoru Mochizuki (Dok: Kita Garuda) - Image

Pelatih Timnas Putri Indonesia, Satoru Mochizuki (Dok: Kita Garuda)

JawaPos.com - Pelatih Timnas Putri Indonesia, Satoru Mochizuki, mengungkapkan ambisi besarnya di Piala AFF Wanita 2026. Dia bertekad membawa Garuda Pertiwi mempertahankan gelar juara dalam ajang bergengsi se-ASEAN tersebut.

Piala AFF Wanita 2026 akan berlangsung di Malaysia pada akhir pekan ini, 10-22 Juli 2026. Stadion Kuala Lumpur dan Stadion UiTM menjadi venue yang akan menggelar deretan pertandingan yang melibatkan enam negara. 

Sebanyak enam kontestan Piala AFF Wanita 2026 dibagi dalam dua grup. Grup A dihuni Malaysia, Laos, dan Singapura. Sementara Timnas Putri Indonesia tergabung dalam Grup B bersama Kamboja dan Timor Leste.

Bicara persiapan, Mochizuki menyebut Timnas Putri Indonesia belum sepenuhnya sempurna. Namun, pelatih asal Jepang itu menilai kalau anak asuhnya sudah mulai kompak menjelang Piala AFF Wanita 2026

“Persiapan kami memang belum bisa dikatakan sempurna. Namun, saya rasa kondisi itu juga dialami oleh semua tim peserta,” kata Mochizuki, dilansir dari laman Kita Garuda, Jumat (10/7).

“Karena para pemain berasal dari berbagai klub dan daerah yang berbeda, kami membutuhkan waktu untuk membangun kombinasi permainan. Menurut saya, sejauh ini kekompakan dan kerja sama antarpemain sudah mulai terbentuk," tambahnya.

Datang sebagai juara bertahan, Mochizuki menegaskan bahwa misinya pada ajang kali ini adalah jelas merebut gelar juara. Dia optimistis anak asuhnya mampu mempertahankan gelar Piala AFF Wanita yang diraih pada 2024. 

"Hal yang paling kami utamakan adalah mempertahankan gelar juara. Pada edisi sebelumnya kami berhasil menjadi juara, sehingga target kami kali ini adalah meraih gelar kedua secara beruntun,” tegas Mochizuki.

Timnas Putri Indonesia akan memulai perjuangannya dengan melawan Timor Leste pada hari ini, Jumat (10/7/2026) dengan kick-off pukul 19.45 WIB. Setelah itu, Garuda Pertiwi akan melawan Kamboja pada Kamis (16/7) mendatang. 

Editor: Banu Adikara
Tags
Artikel Terkait
PSSI: Coach Mochi Tidak Ada Istilah Dipecat! - Image
Sepak Bola Indonesia

PSSI: Coach Mochi Tidak Ada Istilah Dipecat!

Kamis, 16 April 2026 | 05.04 WIB

Claudia Scheunemann cs Bawa Indonesia Kalahkan Kaledonia Baru 4-2 di FIFA Series Women 2026 - Image
Sepak Bola Indonesia

Claudia Scheunemann cs Bawa Indonesia Kalahkan Kaledonia Baru 4-2 di FIFA Series Women 2026

Kamis, 16 April 2026 | 04.39 WIB

Timnas Putri Indonesia Kalah 1-7 dari RD Kongo dalam FIFA Series 2026 di Thailand - Image
Sepak Bola Indonesia

Timnas Putri Indonesia Kalah 1-7 dari RD Kongo dalam FIFA Series 2026 di Thailand

Senin, 13 April 2026 | 02.39 WIB

Terpopuler

Prediksi Bursa Taruhan Prancis vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Bisa Paksa Les Blues Main Lebih dari 90 Menit - Image
1

Prediksi Bursa Taruhan Prancis vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Bisa Paksa Les Blues Main Lebih dari 90 Menit

2

Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah

3

Prediksi Skor Prancis vs Maroko di Perempat Final Piala Dunia 2026: Deja Vu atau Pembuktian Singa Atlas

4

Artis Arie Nugroho dan Windy Wulandari Berduka Yogi Rahmat Meninggal Dunia

5

Prediksi Bursa Taruhan Spanyol vs Belgia di Piala Dunia 2026: La Roja Dijagokan Melaju ke Semifinal

6

10 Besar Penjualan Mobil Juni 2026: BYD Comeback jadi Merek Tiongkok Terlaris Kalahkan Jaecoo

7

Polisi Temukan Uang Rp60 Miliar di Cafe de Clan Jaksel, Diangkut Pakai 3 Mobil

8

Prediksi Susunan Pemain Norwegia vs Inggris di Piala Dunia 2026: Lomba Sihir Erling Haaland dan Harry Kane ke Semifinal!

9

Viral dr. Anggi Aprilyani Masuk Gereja, Tuai Tudingan Penistaan Agama

10

Gosip Perselingkuhan Lionel Messi Memanas, Sang Istri Tanggapi Rumor Skandal Suami dengan Jurnalis Argentina

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore