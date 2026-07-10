Timnas Putri Indonesia Bertekad Pertahankan Gelar di Piala AFF Wanita 2026

JawaPos.com - Pelatih Timnas Putri Indonesia, Satoru Mochizuki, mengungkapkan ambisi besarnya di Piala AFF Wanita 2026. Dia bertekad membawa Garuda Pertiwi mempertahankan gelar juara dalam ajang bergengsi se-ASEAN tersebut.

Piala AFF Wanita 2026 akan berlangsung di Malaysia pada akhir pekan ini, 10-22 Juli 2026. Stadion Kuala Lumpur dan Stadion UiTM menjadi venue yang akan menggelar deretan pertandingan yang melibatkan enam negara.

Sebanyak enam kontestan Piala AFF Wanita 2026 dibagi dalam dua grup. Grup A dihuni Malaysia, Laos, dan Singapura. Sementara Timnas Putri Indonesia tergabung dalam Grup B bersama Kamboja dan Timor Leste.

Bicara persiapan, Mochizuki menyebut Timnas Putri Indonesia belum sepenuhnya sempurna. Namun, pelatih asal Jepang itu menilai kalau anak asuhnya sudah mulai kompak menjelang Piala AFF Wanita 2026.

“Persiapan kami memang belum bisa dikatakan sempurna. Namun, saya rasa kondisi itu juga dialami oleh semua tim peserta,” kata Mochizuki, dilansir dari laman Kita Garuda, Jumat (10/7).

“Karena para pemain berasal dari berbagai klub dan daerah yang berbeda, kami membutuhkan waktu untuk membangun kombinasi permainan. Menurut saya, sejauh ini kekompakan dan kerja sama antarpemain sudah mulai terbentuk," tambahnya.

Datang sebagai juara bertahan, Mochizuki menegaskan bahwa misinya pada ajang kali ini adalah jelas merebut gelar juara. Dia optimistis anak asuhnya mampu mempertahankan gelar Piala AFF Wanita yang diraih pada 2024.

"Hal yang paling kami utamakan adalah mempertahankan gelar juara. Pada edisi sebelumnya kami berhasil menjadi juara, sehingga target kami kali ini adalah meraih gelar kedua secara beruntun,” tegas Mochizuki.