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Andika Rachmansyah
Kamis, 16 Juli 2026 | 20.07 WIB

Luke Vickery Resmi Jadi WNI, Siap Bela Timnas Indonesia!

Luke Vickery saat memperkuat Macarthur FC, striker muda yang digadang jadi solusi lini depan Timnas Indonesia. ( (Instagram @luke.vickery_) - Image

Luke Vickery saat memperkuat Macarthur FC, striker muda yang digadang jadi solusi lini depan Timnas Indonesia. ( (Instagram @luke.vickery_)

JawaPos.com - Pemain keturunan Indonesia, Luke Vickery, resmi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI). Dengan begitu, winger berusia 20 tahun ini siap untuk memperkuat Timnas Indonesia.

Kepastian Luke Vickery menjadi WNI diungkap langsung oleh Staf Khusus Menteri Hukum Republik Indonesia, Noor Korompot. Dia menyampaikan kalau sang pemain telah mengambil sumpah setia negara di Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Syney, Australia, Kamis (16/7).

"Hari ini, Kamis 16 Juli 2026, Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas, resmi mengambil sumpah WNI pesepak bola asal Hawai, USA, Luke Anthony Vickery di KJRI Sydney, Australia. Luke Vickery disumpah menjadi WNI setelah melalui prosedur tahapan panjang," tulis Noor Korompot dalam akun resmi instagramnya @noorkorompotalks, Kamis (16/7/2026).

Nama Luke Vickery diketahui sudah diusulkan oleh PSSI untuk dinaturalisasi sejak awal 2026. Sampai akhirnya, kini proses perpindahan penduduknya telah rampung, dan dipastikan bisa memperkuat Timnas Indonesia.

"Sebelumnya, Luke Vickery diusulkan PSSI melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk menjadi WNI pada awal 2026. Setelah melalui seleksi administrasi dan kajian tim pemeriksa peneliti pemberian kewarganegaraan (TP3K) lintas kementerian, Luke dinilai layak untuk diberi kewarganegaraan Indonesia," tambah keterangan Noor Korompot.

Luke Vickery merupakan pemain kelahiran Hawaii, Amerika Serikat, pada 25 Oktober 2005. Garis keturunan Indonesia pemain 20 tahun itu berasal dari sang nenek yang diketahui lahir di Medan, Sumatera Utara.

Luke Vickery saat ini memperkuat klub Macarthur FC yang berlaga di kasta tertinggi Liga Australia. Bersama klub tersebut, ia total sudah mencatatkan tujuh gol dan tiga assist dari 30 penampilan di semua kompetisi.

Karena telah memegang status sebagai WNI, Luke Vickery kini dipastikan siap untuk membela Timnas Indonesia. Hanya saja, nama pemain Macarthur FC itu tak masuk dalam daftar 50 pemain yang dipanggil pelatih John Herdman untuk persiapan menuju Piala AFF 2026.

Jadi kemungkinan Luke Vickery akan menjalani debutnya bersama Timnas Indonesia di agenda berikutnya. Setelah Piala AFF 2026, Skuad Garuda akan melakoni agenda FIFA Matchday, serta FIFA ASEAN Cup 2026.

Editor: Banu Adikara
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