Timnas Indonesia Bisa Mainkan Luke Vickery dan Mitchell Baker di ASEAN Championship 2026

Luke Vickery (kiri) berebut bola dengan Rizky Eka Pratama saat berlatih di Stadion Madya, Senayan, Jakarta (30/5). (Antara Foto)
JawaPos.com – Timnas Indonesia berpeluang menambah kekuatan pada ASEAN Championship 2026 lewat dua pemain keturunan, Luke Vickery dan Mitchell Baker. Proses naturalisasi keduanya telah mendapat persetujuan DPR dan kini tinggal menunggu penyelesaian administrasi serta pengambilan sumpah WNI.
Luke Vickery merupakan winger kanan klub A-League Men, Macarthur FC. Musim lalu dia tampil dalam 24 pertandingan dan mencetak empat gol. Vickery yang lahir di Amerika Serikat memiliki peluang dinaturalisasi karena neneknya berasal dari Medan, Sumatera Utara.
Sementara itu, Mitchell Baker adalah striker klub MLS, Colorado Rapids. Pemain kelahiran Melbourne, Australia, itu memiliki garis keturunan Indonesia dari pihak ibu yang berasal dari Semarang dan Yogyakarta.
Saat ini, proses naturalisasi keduanya telah mendapat persetujuan DPR. Tahapan selanjutnya adalah penyelesaian administrasi dan pengambilan sumpah sebagai warga negara Indonesia (WNI).
Ketua Badan Tim Nasional (BTN), Sumardji, optimistis seluruh proses tersebut dapat diselesaikan dalam waktu dekat sehingga keduanya bisa didaftarkan untuk memperkuat Timnas Indonesia di ASEAN Championship 2026.
"Harapannya dengan kedua pemain ini sudah sah menjadi warga negara kita, bisa kita pakai untuk memperkuat tim di event-event mulai dari AFF," ujar Sumardji.
Menurut Sumardji, kehadiran kedua pemain tersebut bukan keputusan PSSI semata, melainkan berdasarkan rekomendasi pelatih kepala Timnas Indonesia, John Herdman.
"Jadi kedua pemain ini memang betul-betul yang diharapkan, yang diminta oleh John. Karena John-lah yang melakukan talent scouting sendiri terhadap kedua pemain ini," tegas Chief Operating Officer (COO) Bhayangkara FC itu.
Herdman bahkan melakukan pemantauan langsung terhadap performa kedua pemain sebelum mengajukan nama mereka kepada PSSI.
Sementara itu, sebagai persiapan menuju ASEAN Championship 2026, Timnas Indonesia dijadwalkan menggelar pemusatan latihan (TC) di Bali mulai akhir Juni hingga 26 Agustus.
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