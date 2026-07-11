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Andre Rizal Hanafi
Sabtu, 11 Juli 2026 | 23.48 WIB

Rizky Ridho Kagumi Bali United Training Center, Sebut Fasilitas Recovery Sangat Membantu Timnas Indonesia

Rizky Ridho catatkan 50 caps bersama Timnas Indonesia. (Dok. Rizky Ridho) - Image

Rizky Ridho catatkan 50 caps bersama Timnas Indonesia. (Dok. Rizky Ridho)

JawaPos.com - Kapten Persija Jakarta, Rizky Ridho, memberikan apresiasi terhadap fasilitas yang dimiliki Bali United Training Center saat mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia di Gianyar, Bali. 

Menurutnya, pusat latihan milik Bali United tersebut menghadirkan sarana yang sangat mendukung kebutuhan pemain selama menjalani persiapan menuju ASEAN Championship Hyundai Cup 2026.

Rizky Ridho menjadi salah satu dari 50 pemain yang masuk dalam daftar Wider Squad Timnas Indonesia racikan John Herdman. 

Selama hampir sepekan terakhir, skuad Garuda menjalani latihan intensif di kawasan Bali United Training Center yang berdiri di atas lahan seluas 33 hektare di tepi Pantai Purnama, Gianyar.

Bek berusia 24 tahun itu mengungkapkan bahwa seluruh pemain menunjukkan perkembangan positif setelah kembali berkumpul usai menjalani masa libur kompetisi. 

Fokus latihan sejauh ini masih diarahkan pada peningkatan kondisi fisik, namun tim pelatih juga mulai memasukkan latihan dengan bola serta penerapan skema taktik.

"Alhamdulillah, semua berjalan dengan baik setelah off season. Semua pemain menunjukkan perkembangan yang bagus. Fokus utama masih latihan fisik, namun ada beberapa sesi dengan sentuhan bola serta taktik yang diinginkan tim pelatih," ujar Ridho.

Selain membahas persiapan tim, mantan pemain Persebaya Surabaya tersebut juga menyoroti tantangan yang akan dihadapi Timnas Indonesia di Grup A ASEAN Championship 2026. Indonesia tergabung bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste.

Ridho menilai persaingan di grup tersebut tidak akan mudah. Meski demikian, ia optimistis seluruh pemain siap bekerja keras dan mengikuti instruksi tim pelatih demi meraih hasil terbaik.

Editor: Banu Adikara
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